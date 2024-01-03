Власти Мексики решили выдать визы мигрантам, направляющимся в США

Тысячи нелегальных мигрантов садятся в автобусы в мексиканском городе Мапастепек. Они направлялись караваном на север страны..

Тысячи нелегальных мигрантов садятся в автобусы в мексиканском городе Мапастепек. Они направлялись караваном на север страны – к границе с Соединёнными Штатами. Сейчас власти Мексики решили перевезти их в соседний город Уистла.

Это связано с тем, что Национальный институт миграции изменил тактику в отношении тех, кто пытается перебраться в США. В основном это люди из стран Латинской Америки. Раньше им не выдавали транзитных виз, которые позволили бы легально передвигаться по Мексике. Теперь же власти обещают выдать документы.

Этот караван мигрантов сформировался в конце прошлого года. 24 декабря он выдвинулся из южного города Тапачула. Организатором каравана стал мексиканский активист Луис Гарсия.

[Луис Гарсия, организатор каравана]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мигранты получат гуманитарное разрешение, которое позволит им работать и (путешествовать) по всей стране в течение года. Я знаю, что многие мигранты, особенно кубинцы, боятся депортации».

По словам активиста, визы получат почти 4000 мигрантов.

[мигрант из Колумбии]:

«Я, правда, счастлив. Мы все счастливы, потому что много страдали. Мы живём в нужде – без еды, и спим в неподходящих условиях. Мы счастливы, потому что нам дадут разрешение, и можно будет ехать на автобусах. Нашим родным больше не придётся идти пешком». [мигрантка из Венесуэлы]:

«Мы немного разочарованы, поскольку шли (к северной границе), а теперь нас отвезут обратно. Но мы надеемся, что нас отвезут в Уистлу для того, чтобы выдать документы, которые позволят продолжить путь».

По оценкам активистов, изначально в этом караване насчитывалось примерно 7000 человек. Сейчас многие отсеялись. Именно на такой эффект надеялись раньше мексиканские власти, когда не выдавали транзитных виз мигрантам. Без документов нельзя ездить на общественном транспорте, а путь через всю страну долгий. Преодолеть его пешком трудно. При этом многие идут целыми семьями – с детьми и пожилыми родственниками.

Между тем в конце декабря в Мексике побывал с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен. Он обсудил проблему нелегальной миграции с мексиканскими властями. Стороны договорились активнее ей противодействовать.

Короткая ссылка на эту страницу: