Месяц в дороге: караван мигрантов продолжает идти к границе Мексики с США

Караван мигрантов, идущий в США, остановился на отдых в мексиканском штате Веракрус. Месяц назад он выдвинулся..
Дата загрузки: 2023-12-01
Тогда, по официальным данным, в колонне шли 3500 человек. Активисты говорили, что мигрантов семь или восемь тысяч. Сейчас, по их оценкам, осталось 2800 человек, включая 700 детей.[мигрант с Кубы]:
«Мы объединились в караван, потому что это обеспечивает нашу безопасность ночью и тогда, когда сотрудники миграционной службы сопровождают нас на машинах. Таким образом, мы избегаем нападений бандитов и задержания миграционной службой».
За месяц люди устали от трудного путешествия. Говорят, что миграционная служба Мексики терпимо относится к их передвижению. Однако пользоваться транспортом нелегальным мигрантам запрещено.
[активист]:
«Мы останавливались почти в каждом городе, поскольку сотрудники миграционной службы не разрешают нам пользоваться автобусом или каким-либо другим транспортом. Они говорят, что хотят измотать людей физически, чтобы их можно было вернуть в их страну».
В караване мигранты из разных стран – Гаити, Сальвадора, Никарагуа, Венесуэлы и Кубы. Большинство бегут из-за тяжёлого экономического положения.
[мигрантка из Сальвадора]:
«Мы просим разрешения только добраться до границы, чтобы потом найти работу. Мы не собираемся обременять правительство, а хотим работать, чтобы жить лучше. В нашей стране даже товары первой необходимости очень дорогие».
Последние три года США сталкиваются с рекордным числом мигрантов, которые пытаются нелегально пересечь мексиканско-американскую границу. К этому привела иммиграционная политика Джо Байдена. Придя к власти, он начал отменять указы Дональда Трампа и остановил строительство стены на границе с Мексикой.
Теперь США не справляются с растущим числом желающих попасть в страну.
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