В Турции задержали россиянина и таджика по подозрению в атаке на церковь

Двое вооружённых людей в масках застрелили человека во время службы в католической церкви в Стамбуле. Там..
Дата загрузки: 2024-01-30
[очевидец]:
«Обычно мы приходили вместе. Он приятный, очень хороший человек. Бог рано забрал его к себе».
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*, запрещённая в России и других странах.
Турецкие власти сразу начали расследование. В ходе рейдов в 30 местах задержали 47 человек. Министр внутренних дел Турции заявил, что в их числе выявлены двое подозреваемых. Это граждане Таджикистана и России. Оба члены «Исламского государства»*.
Мотивы нападения пока не известны. Каким оружием пользовались боевики, тоже не сообщают. Изначально официальные лица предполагали, что атака была направлена на конкретного человека, а не на саму церковь с прихожанами. Позже глава района Сарыер, где произошёл инцидент, заявил, что жертв могло быть больше. По его словам, после двух выстрелов оружие перестало работать, и нападавшие скрылись.
Между тем глава МВД Турции пообещал, что власти не потерпят действий террористов и преступников, направленных против мира в стране.
*«Исламское государство» – организация, которая в России признана террористической и запрещена
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