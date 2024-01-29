Двое вооружённых людей в масках застрелили человека во время службы в католической церкви в Стамбуле. Там..

В Турции задержали россиянина и таджика по подозрению в атаке на церковь

[очевидец]:

«Обычно мы приходили вместе. Он приятный, очень хороший человек. Бог рано забрал его к себе».

Двое вооружённых людей в масках застрелили человека во время службы в католической церкви в Стамбуле. Там находилось примерно 40 человек, включая генерального консула Польши с семьёй. В ходе атаки больше никто не пострадал. Имя погибшего не раскрывают. Известно только, что это гражданин Турции.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*, запрещённая в России и других странах.

Турецкие власти сразу начали расследование. В ходе рейдов в 30 местах задержали 47 человек. Министр внутренних дел Турции заявил, что в их числе выявлены двое подозреваемых. Это граждане Таджикистана и России. Оба члены «Исламского государства»*.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Мотивы нападения пока не известны. Каким оружием пользовались боевики, тоже не сообщают. Изначально официальные лица предполагали, что атака была направлена на конкретного человека, а не на саму церковь с прихожанами. Позже глава района Сарыер, где произошёл инцидент, заявил, что жертв могло быть больше. По его словам, после двух выстрелов оружие перестало работать, и нападавшие скрылись.

Между тем глава МВД Турции пообещал, что власти не потерпят действий террористов и преступников, направленных против мира в стране.

*«Исламское государство» – организация, которая в России признана террористической и запрещена

Короткая ссылка на эту страницу: