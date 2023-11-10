Ледовый каток вновь радует публику на лондонской электростанции «Баттерси»

[Дэниел Филмер, организатор мероприятий]:

«Мы невероятно довольны реакцией публики. Людям очень нравятся эти мероприятия, в чём мы убедились в прошлом году. В этом году мы не ожидаем ничего иного. Билеты разлетаются как горячие пирожки».

Ледовый каток вновь открылся на бывшей лондонской электростанции «Баттерси». Гостей встречают музыка, огни и рождественская ёлка. Здесь уже по-настоящему чувствуется атмосфера приближающихся зимних праздников.

Здесь также можно покататься на карусели. А любителям ощущений поострее предлагают подняться на стеклянном лифте на смотровую площадку с обзором в 360 градусов. Она пристроилась на дымовой трубе на высоте 109 метров над уровнем моря.

Электростанцию «Баттерси» построили в 30-х годах прошлого века. Это крупнейшее кирпичное здание в Европе. Раньше «Баттерси» производила пятую часть всей электроэнергии Лондона и снабжала электричеством Букингемский дворец и здание парламента.

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В 83-м станцию закрыли, но о ней не забыли. Наоборот, она стала одной из самых известных достопримечательностей Лондона. Её также включили в список зданий особой архитектурной и исторической значимости. «Баттерси» появлялась во многих фильмах и на обложках альбомов музыкальных групп.

Сейчас здесь находится общественное пространство с магазинами, кафе и офисами.

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