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Ледовый каток вновь радует публику на лондонской электростанции «Баттерси»

Ледовый каток вновь радует публику на лондонской электростанции «Баттерси»

Ледовый каток вновь открылся на бывшей лондонской электростанции «Баттерси». Гостей встречают музыка, огни и рождественская ёлка...

Дата загрузки: 2023-11-10

Ледовый каток вновь радует публику на лондонской электростанции «Баттерси»
Ледовый каток вновь открылся на бывшей лондонской электростанции «Баттерси». Гостей встречают музыка, огни и рождественская ёлка. Здесь уже по-настоящему чувствуется атмосфера приближающихся зимних праздников.

[Дэниел Филмер, организатор мероприятий]:
«Мы невероятно довольны реакцией публики. Людям очень нравятся эти мероприятия, в чём мы убедились в прошлом году. В этом году мы не ожидаем ничего иного. Билеты разлетаются как горячие пирожки».

Здесь также можно покататься на карусели. А любителям ощущений поострее предлагают подняться на стеклянном лифте на смотровую площадку с обзором в 360 градусов. Она пристроилась на дымовой трубе на высоте 109 метров над уровнем моря.

Электростанцию «Баттерси» построили в 30-х годах прошлого века. Это крупнейшее кирпичное здание в Европе. Раньше «Баттерси» производила пятую часть всей электроэнергии Лондона и снабжала электричеством Букингемский дворец и здание парламента.

В 83-м станцию закрыли, но о ней не забыли. Наоборот, она стала одной из самых известных достопримечательностей Лондона. Её также включили в список зданий особой архитектурной и исторической значимости. «Баттерси» появлялась во многих фильмах и на обложках альбомов музыкальных групп.

Сейчас здесь находится общественное пространство с магазинами, кафе и офисами.
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