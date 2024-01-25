В ООН обсудили преследование уйгуров, тибетцев и практикующих Фалуньгун в Китае

В ООН прошли слушания, посвящённые ситуации в области прав человека в Китайской Народной Республике. Во время..
Дата загрузки: 2024-01-25
Постоянные члены ООН предложили рекомендации, которые помогут остановить преследования уйгуров и тибетцев, а также обеспечат в Китае свободу вероисповедания.
Для участия в заседании зарегистрировались рекордные 160 стран. У каждого представителя в итоге было по 45 секунд на выступление.[Лесли Нортон, представительница Канады в ООН]:
«Канада рекомендует, чтобы Китай изменил меры наказания, которые применяются к уйгурам, тибетцам и другим этническим меньшинствам, включая принудительный труд, принудительное переселение, принудительные стерилизации и обязательное посещение определённых школ. <…> А также чтобы Китай положил конец всем формам похищений правозащитников, представителей этнических меньшинств и практикующих Фалуньгун».
Представитель Чехии призвал Китай прекратить преследовать религиозные группы и духовные течения, а также гражданских активистов.[Вацлав Балек, представитель Чехии в ООН]:
«Сюда включены мусульмане-уйгуры, тибетцы-буддисты, а также монголы, которых преследуют под предлогом защиты национальной безопасности. Также нужно отменить закон о национальной безопасности в Гонконге, который игнорирует фундаментальные права и свободы людей».
ООН проводит Универсальный периодический обзор по каждой стране примерно раз в четыре года. В ходе него эксперты оценивают ситуацию с правами человека.
Ранее на специальной встрече в понедельник в рамках обзора обсудили насильственное извлечение органов у узников совести в Китае. В частности обсуждали положение приверженцев мирной духовной практики Фалуньгун, которую власти страны подвергают гонениям последние 25 лет. Как показывают многочисленные свидетельства и отчёты, органы извлекают у заключённых с целью их продажи и получения прибыли.
В число экспертов, давших показания на слушаниях, вошли адвокаты по правам человека, профессора и медицинские работники.
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