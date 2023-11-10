В Швеции работает первое в мире предприятие с автоматической сортировкой текстильных отходов

Каждый год в Евросоюзе выбрасывают почти шесть миллионов тонн текстиля. Это одиннадцать килограммов на человека. Многие..
Дата загрузки: 2023-11-10
Найти выход смогли в Швеции. На перерабатывающем заводе в Мальмё работает первая в мире установка, которая автоматически сортирует текстиль.
Машина равномерно распределяет отходы по конвейерным лентам. После этого вещи попадают под ближнее инфракрасное излучение и проходят спектроскопический анализ.[Анна Вилен, сотрудница компании Sysav]:
«Такой же метод используют для сортировки пластика. Инфракрасные лучи просвечивают ткань, и тут же машина определяет состав волокна».
Затем сжатый воздух сдувает вещь на нужную ленту. После сортировки текстиль упаковывают в тюки и отправляют в переработку.
«Умная» машина может распознавать три типа ткани одновременно. За год здесь сортируют 24 тысячи тонн текстиля. Это почти треть того, что за такой же период выбрасывают в Швеции.
[Анна Вилен, сотрудница компании Sysav]:
«Это первое такое предприятие, но совершенно точно не последнее. Европе понадобится намного больше заводов с автоматизированной сортировкой».
В Европе текстильные отходы в основном сжигают или отправляют на свалку. Ранее страны ЕС договорились запретить уничтожение непроданных текстильных товаров. Также, по мнению экспертов, надо отказаться от так называемой быстрой моды.
[Эльзе Скольд, доцент Датской королевской академии искусств]:
«Часто переработку текстиля приравнивают к экономике замкнутого цикла. Но для этого нужны качественный текстиль, качественная продукция, которую можно неоднократно перерабатывать, чего мы не делаем. Сейчас мы перерабатываем текстиль очень низкого качества и превращаем его в новую низкокачественную ткань, а это бессмысленно».
Специалисты также говорят, что смешанные ткани пока не годятся для переработки. Обычно в качестве вторсырья используют хлопок, лён, шерсть и полиэстер.
Шведский завод сотрудничает с компаниями IKEA и H&M, а также с сетью магазинов спортивных товаров Stadium.
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