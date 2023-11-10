Каждый год в Евросоюзе выбрасывают почти шесть миллионов тонн текстиля. Это одиннадцать килограммов на человека. Многие..

В Швеции работает первое в мире предприятие с автоматической сортировкой текстильных отходов

Каждый год в Евросоюзе выбрасывают почти шесть миллионов тонн текстиля. Это одиннадцать килограммов на человека. Многие вещи можно использовать как вторсырьё. Но тут начинаются сложности. В переработку годится не всё, а значит отходы надо сортировать. При таких объёмах это слишком трудная задача.

Найти выход смогли в Швеции. На перерабатывающем заводе в Мальмё работает первая в мире установка, которая автоматически сортирует текстиль.

Машина равномерно распределяет отходы по конвейерным лентам. После этого вещи попадают под ближнее инфракрасное излучение и проходят спектроскопический анализ.

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[Анна Вилен, сотрудница компании Sysav]:

«Такой же метод используют для сортировки пластика. Инфракрасные лучи просвечивают ткань, и тут же машина определяет состав волокна».

Затем сжатый воздух сдувает вещь на нужную ленту. После сортировки текстиль упаковывают в тюки и отправляют в переработку.

«Умная» машина может распознавать три типа ткани одновременно. За год здесь сортируют 24 тысячи тонн текстиля. Это почти треть того, что за такой же период выбрасывают в Швеции.

[Анна Вилен, сотрудница компании Sysav]:

«Это первое такое предприятие, но совершенно точно не последнее. Европе понадобится намного больше заводов с автоматизированной сортировкой».

В Европе текстильные отходы в основном сжигают или отправляют на свалку. Ранее страны ЕС договорились запретить уничтожение непроданных текстильных товаров. Также, по мнению экспертов, надо отказаться от так называемой быстрой моды.

[Эльзе Скольд, доцент Датской королевской академии искусств]:

«Часто переработку текстиля приравнивают к экономике замкнутого цикла. Но для этого нужны качественный текстиль, качественная продукция, которую можно неоднократно перерабатывать, чего мы не делаем. Сейчас мы перерабатываем текстиль очень низкого качества и превращаем его в новую низкокачественную ткань, а это бессмысленно».

Специалисты также говорят, что смешанные ткани пока не годятся для переработки. Обычно в качестве вторсырья используют хлопок, лён, шерсть и полиэстер.

Шведский завод сотрудничает с компаниями IKEA и H&M, а также с сетью магазинов спортивных товаров Stadium.

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