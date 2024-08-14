Тысячи людей вышли на акцию протеста против словацкого правительства

Тысячи протестующих и оппозиционеров вышли на улицы словацкой столицы на демонстрацию против властей. Они недовольны недавними..

Тысячи протестующих и оппозиционеров вышли на улицы словацкой столицы на демонстрацию против властей. Они недовольны недавними шагами правительства премьер-министра Роберта Фицо в сфере правосудия и культуры.

Последней каплей стало то, что на прошлой неделе министр культуры Словакии уволила директоров национального театра и галереи.

Ранее протестующие также выступали против изменений в уголовном кодексе Словакии и против реорганизации государственного вещателя страны. Эти меры властей критики назвали ударом по независимости страны.

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[протестующая]:

«Мы делаем это для наших детей и внуков, будущих поколений. И я не хочу, чтобы было как в 1989 году, когда мы выходили на площади на демонстрации со свечами. Мне жаль, но молодое поколение уезжает за границу, и мне очень-очень грустно».

[протестующий]:«Мы недовольны тем, как нынешняя коалиция захватила власть в государстве. Она мстительная, и она не решает проблем граждан, а следует только своим собственным политическим и экономическим интересам».

Фицо вернулся к государственным обязанностям в июле после покушения на него в мае этого года. Он был госпитализирован с несколькими огнестрельными ранениями. Ему потребовалась многочасовая операция и недели восстановления.

Нападение углубило политическую поляризацию в Словакии. После нападения Фицо заявил, что прогрессивные и либеральные идеологии «распространяются как раковая опухоль» и наносят вред стране.

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