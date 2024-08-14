Гигантскую инсталляцию из 180 000 цветов создали в Колумбии

Удивительной красоты морской пейзаж из цветов создали флористы в колумбийском городе Медельин. Гигантская инсталляция находится в..

[Мария Фернанда Бертель, сотрудница торгового центра]:

«Мы решили создать что-то вдохновляющее. Огромный морской конёк напоминает о том, что надо заботиться о морях, реках и океанах. Это дань уважения воде. Она даёт жизнь».

Удивительной красоты морской пейзаж из цветов создали флористы в колумбийском городе Медельин. Гигантская инсталляция находится в местном торговом центре. Её центральная фигура – стилизованный морской конёк. Его высота – одиннадцать метров.

Вся инсталляция занимает площадь 800 квадратных метров. На создание морского пейзажа ушло 25 000 растений и 180 000 живых цветов, включая петунии и бархатцы.

[посетительница торгового центра]:

«Настроение меняется, потому что такой красоты не увидишь дома и даже на улице. Здесь отвлекаешься (от повседневности) и искренне говоришь: это того стоит. Окружающая обстановка меняется, и при виде такой красоты чувствуешь радость».

Инсталляцию создали по случаю местного фестиваля цветов. Каждый год он привлекает гостей со всей Колумбии. В дни праздника проходит цветочная ярмарка. А кульминация яркого события – грандиозный парад под названием «Сильетерос». На нём сотни флористов представляют публике свои цветочные композиции.

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