Голландская полиция задержала более 100 участников пропалестинского протеста

В Амстердаме вспыхнули стычки между полицией и участниками пропалестинского митинга. Более ста человек задержали. Ранее суд..

В Амстердаме вспыхнули стычки между полицией и участниками пропалестинского митинга. Более ста человек задержали.

Ранее суд запретил такие демонстрации после того, как их участники развязали драки с израильскими футбольными болельщиками. Инцидент назвали антисемитским.

Сотни демонстрантов проигнорировали запрет, собравшись на площади Дам в столице Нидерландов и выкрикивая лозунги с призывом освободить Палестину.

Суд вынес решение о трёхдневном запрете в пятницу после нападений на болельщиков футбольного клуба «Маккаби Тель-Авив» после матча с амстердамским «Аяксом».

Пропалестинские демонстранты атаковали десятки израильских болельщиков. По меньшей мере, пятеро из них получили ранения.

Жители Амстердама еврейской национальности выражают разочарование в связи с нападениями на болельщиков.

[жительница Амстердама]:

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«Сегодня я проснулась в 1938 году и почувствовала желание прийти сюда со своим флагом, чтобы показать, что жителям Амстердама и Европы пора проснуться, моему народу пора проснуться».

В воскресенье суд продлил запрет на демонстрации до четверга.

При этом местные СМИ пишут, что продолжают поступать сообщения об антисемитских инцидентах.

Подобные случаи стали всё чаще происходить в Нидерландах после начала войны в Газе в октябре прошлого года.

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