Голландская полиция задержала более 100 участников пропалестинского протеста

В Амстердаме вспыхнули стычки между полицией и участниками пропалестинского митинга. Более ста человек задержали. Ранее суд..
Дата загрузки: 2024-11-11
В Амстердаме вспыхнули стычки между полицией и участниками пропалестинского митинга. Более ста человек задержали.
Ранее суд запретил такие демонстрации после того, как их участники развязали драки с израильскими футбольными болельщиками. Инцидент назвали антисемитским.
Сотни демонстрантов проигнорировали запрет, собравшись на площади Дам в столице Нидерландов и выкрикивая лозунги с призывом освободить Палестину.
Суд вынес решение о трёхдневном запрете в пятницу после нападений на болельщиков футбольного клуба «Маккаби Тель-Авив» после матча с амстердамским «Аяксом».
Пропалестинские демонстранты атаковали десятки израильских болельщиков. По меньшей мере, пятеро из них получили ранения.
Жители Амстердама еврейской национальности выражают разочарование в связи с нападениями на болельщиков.
[жительница Амстердама]:
«Сегодня я проснулась в 1938 году и почувствовала желание прийти сюда со своим флагом, чтобы показать, что жителям Амстердама и Европы пора проснуться, моему народу пора проснуться».
В воскресенье суд продлил запрет на демонстрации до четверга.
При этом местные СМИ пишут, что продолжают поступать сообщения об антисемитских инцидентах.
Подобные случаи стали всё чаще происходить в Нидерландах после начала войны в Газе в октябре прошлого года.
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