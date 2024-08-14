Японский премьер Кисида говорит, что не будет переизбираться

Японский премьер-министр Фумио Кисида объявил, что не будет переизбираться в качестве председателя своей Либерально-демократической партии (ЛДП) в следующем месяце. Это означает, что вскоре в стране будет новый премьер. [Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:«Самый очевидный первый шаг, чтобы показать, что Либерально-демократическая партия изменится, – это мой уход в сторону. Я не буду баллотироваться на предстоящих выборах лидера партии. И я поддержу нового лидера».

Кисида был у власти последние три года. Причиной его решения стал скандал со сбором незарегистрированных политических пожертвований, в который оказались вовлечены несколько фракций ЛДП. Также на падение рейтингов повлияла связь его партии с неоднозначной Церковью объединения.

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[жительница Японии]:«Я удивилась ​​(услышав эту новость). Но я думаю, он чувствовал, что не может продолжать из-за скандалов и критики за растрату налоговых средств». [житель Японии]:«Он, вероятно, принял это решение, потому что считал, что у него нет шансов выиграть гонку за лидерство в Либерально-демократической партии. Сейчас пора передавать власть следующему поколению». [житель Японии]:«Лично я хотел бы, чтобы он остался премьер-министром. Возможно, он был в стрессе из-за низких рейтингов и в свете всех событий вокруг него. Думаю, у него не было выбора, кроме как уйти в отставку».

Будучи на посту, Кисида настаивал на повышении зарплат японцев и на увеличении расходов Японии на оборону. Ожидается, что его преемник столкнётся с растущей инфляцией, а также напряжением геополитической обстановки в регионе.

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