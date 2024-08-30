Стая редких птиц с вожаком-человеком мигрирует над Европой

Молодые лесные ибисы, не отставая летят за мотопарапланом. День подходит к концу, поэтому вся группа опускается..

Молодые лесные ибисы, не отставая летят за мотопарапланом. День подходит к концу, поэтому вся группа опускается на тихий аэродром в Баварии. Здесь уже установили вольер. Птицы отдохнут и наберутся сил для следующего перелёта. [Йоханнес Фриц, биолог]:«Это был фантастический полёт: один мотопараплан и 36 птиц. Мы постоянно держались на высоте 200-300 метров. Попутный ветер помогал лететь быстрее. Всё идеально».

Это необычное путешествие – идея австрийского биолога Йоханнеса Фрица. Он участвует в программе восстановления популяции лесных ибисов в Европе. В дикой природе их полностью истребили XVII веке.

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Биологи запустили проект 22 года назад. Сейчас в Центральной Европе насчитывается почти 300 редких птиц. Но проблема в том, что они не умеют мигрировать – нет опытного вожака. Поначалу ибисы разлетались кто куда, а затем погибали.

Йоханнес Фриц решил отвести роль вожака стаи человеку, ведь ибисов выращивают люди. Птицы воспринимают их как своих родителей.

[Йоханнес Фриц, биолог]:«Мы должны показать ибисам маршрут миграции. Именно это мы и делаем с помощью мотопараплана».

Раньше птиц провожали до итальянской Тосканы. Теперь многие пернатые из-за потепления климата начинают мигрировать позже. В итоге им приходится лететь над Альпами в более холодную и опасную погоду. К тому же в это время нет тёплых воздушных потоков, которые помогают птицам парить и беречь силы.

Тогда учёные решили проложить другой маршрут – из Баварии в Андалусию. Он стал на 300 километров длиннее, достигнув протяжённости в 2800 километров. Так что всё путешествие теперь занимает 50 дней. В этом году оно закончится примерно в начале октября.

Этот проект вдохновлён фильмом «Летите домой». Он основан на реальной истории канадского натуралиста Билла Лишмана, который обучал миграции диких гусей.

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