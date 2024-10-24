Редкий машинописный черновик «Маленького принца» выставят на продажу за $1,25 млн

Этот редкий машинописный черновик «Маленького принца» специалисты называют «литературным сокровищем». Скоро его выставят на продажу за..

Этот редкий машинописный черновик «Маленького принца» специалисты называют «литературным сокровищем». Скоро его выставят на продажу за 1,25 миллиона долларов.

Антуан де Сент-Экзюпери напечатал этот текст в Нью-Йорке, куда переехал после того, как нацисты оккупировали Францию. Страницы скреплены и убраны в чёрный переплёт.

Ценность экземпляра в том, что здесь есть рукописные исправления автора. Эксперты говорят, что в этом черновике Экзюпери впервые начал формулировать знаменитую фразу «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».

Помимо рукописных исправлений, в черновике есть два карандашных наброска. На одном из них изображён маленький принц, возвращающийся домой.

[Сэмми Джей, сотрудник компании Peter Harrington Rare Books]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Особенно приятно то, что автор сделал такие эскизы. <…> Сент-Экзюпери постоянно рисовал и перерисовывал персонажа книги, отражая свои фантазии».

Этот черновик – один из трёх подобных известных текстов. Два других хранятся в Центре Гарри Рэнсома в Техасе и в национальной библиотеке Франции.

Машинописный текст продаёт лондонский магазин редких книг Peter Harrington.

[Сэмми Джей, сотрудник компании Peter Harrington Rare Books]:

«Это, безусловно, самый интересный и значительный экземпляр. И для любого поклонника Экзюпери и «Маленького принца» это самый значительный документ, который когда-либо был доступен для покупки».

«Маленький принц» – это повесть-сказка о мальчике, который путешествует по разным планетам, обретая мудрость. Иллюстрации к ней сделал сам автор. Книгу опубликовали в разгар Второй мировой войны, когда Экзюпери сражался с нацистами в составе французских ВВС. Она стала самой переводимой и самой продаваемой книгой в мире.

Машинописный черновик выставят на продажу на художественной ярмарке в Абу-Даби, которая пройдёт с 20 по 24 ноября. К нему прилагается чек за форму французских ВВС. Её Экзюпери заказал перед тем, как вернуться на войну.

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