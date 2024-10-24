Редкий машинописный черновик «Маленького принца» выставят на продажу за $1,25 млн

Этот редкий машинописный черновик «Маленького принца» специалисты называют «литературным сокровищем». Скоро его выставят на продажу за..
Дата загрузки: 2024-10-24
Этот редкий машинописный черновик «Маленького принца» специалисты называют «литературным сокровищем». Скоро его выставят на продажу за 1,25 миллиона долларов.
Антуан де Сент-Экзюпери напечатал этот текст в Нью-Йорке, куда переехал после того, как нацисты оккупировали Францию. Страницы скреплены и убраны в чёрный переплёт.
Ценность экземпляра в том, что здесь есть рукописные исправления автора. Эксперты говорят, что в этом черновике Экзюпери впервые начал формулировать знаменитую фразу «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».
Помимо рукописных исправлений, в черновике есть два карандашных наброска. На одном из них изображён маленький принц, возвращающийся домой.
[Сэмми Джей, сотрудник компании Peter Harrington Rare Books]:
«Особенно приятно то, что автор сделал такие эскизы. <…> Сент-Экзюпери постоянно рисовал и перерисовывал персонажа книги, отражая свои фантазии».
Этот черновик – один из трёх подобных известных текстов. Два других хранятся в Центре Гарри Рэнсома в Техасе и в национальной библиотеке Франции.
Машинописный текст продаёт лондонский магазин редких книг Peter Harrington.
[Сэмми Джей, сотрудник компании Peter Harrington Rare Books]:
«Это, безусловно, самый интересный и значительный экземпляр. И для любого поклонника Экзюпери и «Маленького принца» это самый значительный документ, который когда-либо был доступен для покупки».
«Маленький принц» – это повесть-сказка о мальчике, который путешествует по разным планетам, обретая мудрость. Иллюстрации к ней сделал сам автор. Книгу опубликовали в разгар Второй мировой войны, когда Экзюпери сражался с нацистами в составе французских ВВС. Она стала самой переводимой и самой продаваемой книгой в мире.
Машинописный черновик выставят на продажу на художественной ярмарке в Абу-Даби, которая пройдёт с 20 по 24 ноября. К нему прилагается чек за форму французских ВВС. Её Экзюпери заказал перед тем, как вернуться на войну.
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