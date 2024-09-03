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Парапланеристы показали мастерство над Андами в Боливии

Парапланеристы показали мастерство над Андами в Боливии

Разноцветные парапланы поднимаются прямо в небо над Андами в Боливии. В департаменте Ла-Пас проходит заключительный этап..

Дата загрузки: 2024-09-03

Парапланеристы показали мастерство над Андами в Боливии

Разноцветные парапланы поднимаются прямо в небо над Андами в Боливии. В департаменте Ла-Пас проходит заключительный этап отборочных соревнований. Пилоты, набравшие больше всего очков, выступят на Чемпионате мира по парапланеризму.

[Яна Ребекка Версховен, парапланеристка из Германии]:
«Это моё первое соревнование, да и в Боливии я тоже впервые. И это потрясающе. В Ла-Пасе очень красивый ландшафт, сильно отличается от других мест, особенно высокими горами. Здесь довольно сурово, но летать приятно».

[Джусбель Руис, парапланерист из Боливии]:
«Чем выше взлетаешь, тем сильнее турбулентность. Когда летишь над ровной местностью, всё по-другому – очень спокойно. Но с подъёмом условия меняются. Пилот должен быть лучше подготовлен к полётам на высоте более 4000 метров над уровнем моря».

В полётах участвуют 27 женщин и мужчин из Боливии, Эквадора, Колумбии, Аргентины, Германии и Бельгии.

Квалификационные соревнования состоят из пяти этапов. Чемпионат мира по парапланеризму проходит ежегодно. Боливия впервые принимает такие состязания.
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