Компания Nissan создала охлаждающую краску для автомобилей

Охлаждающую краску для автомобилей создали в исследовательском центре Nissan в Японии. Она содержит метаматериалы и синтетические..

Охлаждающую краску для автомобилей создали в исследовательском центре Nissan в Японии. Она содержит метаматериалы и синтетические композиционные материалы, вследствие чего обладает электромагнитными свойствами, которые не встречаются в природе.

Краска сначала прошла лабораторные испытания. Потом её протестировали в международном аэропорту Токио. На открытом пространстве на солнце оставили два автомобиля. Один покрашен обычной краской, другой – охлаждающей.

[Сусуму Миура, сотрудник исследовательского центра Nissan]:

«Это полевое испытание проходило жарким летом, и результаты впечатляют. Мы подтвердили, что температура на поверхности автомобиля снизилась на 12 градусов, а в салоне – на 5 градусов».

Охлаждающая краска поможет тратить меньше топлива на работу кондиционера. К тому же намного комфортнее садиться в машину, когда внутри прохладнее.

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Аналогичную краску уже используют при отделке домов. Но проблема в том, что такое покрытие очень толстое. Для покраски автомобилей это не подходит. Кроме того, краску ещё надо покрыть лаком. В Nissan пока смогли сделать краску толщиной 120 микрон. Обычная автомобильная краска тоньше в шесть раз.

[Оскар Брусс, сотрудник Университетского колледжа Лондона]:

«Из-за ограничений в автомобильной отрасли им пришлось создать краску, которую можно наносить на автомобили, и которая намного тоньше, чем используют в строительстве. Это одна из проблем, с которой они столкнулись и которую преодолели».

Разработчики говорят, что краска устойчива к соли, сколам и химическому воздействию и не выцветает.

[Сусуму Миура, сотрудник исследовательского центра Nissan]:

«Я вижу большой потенциал. Особенно краска подойдёт для лёгких коммерческих автомобилей, таких как фургоны и машины скорой помощи, водители которых проводят за рулём большую часть дня».

Краску создали в сотрудничестве с китайской компанией, которая разработала плёнку и ткань, не пропускающие тепло.

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