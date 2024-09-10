Верблюды и гуанако мирно пасутся в биопарке Рима, несмотря на жару. Здесь они ничем не примечательны...

Верблюды и гуанако мирно пасутся в биопарке Рима, несмотря на жару. Здесь они ничем не примечательны. Однако в Аравийской пустыне или отдалённых Андских горах эти животные играют жизненно важную роль для местного населения.

Именно в честь них ООН провозгласила 2024-й Международным годом верблюдовых. Так организация хочет подчеркнуть многовековую роль этих преданных друзей человека.

Семейство верблюдовых включает одногорбых дромадеров, двугорбых верблюдов бактрианов, а также их южноамериканских родственников: диких викуний и гуанако и их одомашненных сородичей – лам и альпака.

Этих млекопитающих издавна использовали для перевозки грузов и обработки полей. Они могут проходить большие расстояния без отдыха, что в прошлом позволяло людям путешествовать в другие страны.

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[Ицхак Ядид, директор римского биопарка]:«Они могут проходить 40-50 километров в день с грузом на спине весом в 150 килограммов. Например, доставку грузов из Китая по Шёлковому пути осуществляли на верблюдах».

Эти травоядные исторически были и продолжают оставаться источником шерсти, молока и мяса, помогая тем, кто сталкивается с нехваткой продовольствия, голодом и нищетой. Они могут неделями обходиться без питьевой воды, питаясь сухой растительностью. Они также умеют закрывать ноздри во время песчаных бурь.

[Бади Бесбес, представитель Прод. и сельхоз. организации ООН]:«Во времена засухи они могут питаться сухими листьями или всем, что можно съесть. В этих условиях не может жить ни одно другое животное, но верблюд может это выдержать».

Кроме того, существует древняя арабская традиция верблюжьих бегов, которые проходят через пустыни Персидского залива, а также в таких странах, как Судан, Египет и Иордания.

В прошлом верблюдов также использовали для ведения боевых действий в пустыне. Сегодня они появляются на конкурсах красоты, где их оценивают по изяществу осанки, тонкости шеи и обвислости губ.

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