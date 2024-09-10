Apple представила iPhone 16, обновлённые модели Airpods и Apple Watch

Компания Apple представила свой iPhone 16 с интегрированным искусственным интеллектом. Программное обеспечение Apple Intelligence использовали для..
Дата загрузки: 2024-09-10
На ежегодной осенней презентации в Калифорнии компания показала линейку новых iPhone 16 и 16 Pro, а также обновлённые модели умных часов Apple Watch и наушников AirPods.
Линейка iPhone 16 – это первые смартфоны Apple, разработанные с использованием функций ИИ. При этом ожидается, что искусственный интеллект интегрируют в айфоны предыдущего поколения 15 Pro и Pro Max.
Тестовая версия Apple Intelligence станет доступна в октябре в американской версии английского языка. Для других локализованных версий английского языка она выйдет в декабре, а версии на таких языках, как китайский, французский, японский и испанский, появятся в следующем году.
iPhone 16 оборудован новым чипом A18 и алюминиевой задней панелью. Также у него есть новая настраиваемая кнопка, которую можно использовать для управления камерой.
iPhone 16 Pro и 16 Pro Max – это титановые модели с более быстрым чипом A18 Pro и расширенными возможностями искусственного интеллекта. Они дают пользователям рекомендации по более эффективной фотосъёмке и редактированию звука для создания видео на профессиональном уровне.
Цены на новые телефоны установлены в рамках 800-1200 долларов.
Apple также представила новые часы и AirPods с функциями, ориентированными на показатели здоровья человека. Так, они помогут обнаруживать апноэ во сне, а также отреагируют на чрезвычайные ситуации, такие как падение.
Обновлённые AirPods оборудовали функцией слухового аппарата.
Apple и технологические компании по всему миру стремятся добавить ИИ в свои продукты. Ожидается, что смартфоны станут одним из самых важных продуктов в этой сфере.
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