«Кто не обрадуется такой новости?»: принцесса Кейт завершила химиотерапию

Британская принцесса Уэльская объявила, что завершила курс химиотерапии от рака.

42-летняя Кейт, жена наследника престола принца Уильяма, в январе перенесла серьёзную операцию на брюшной полости, в ходе которой врачи выявили наличие рака. С тех пор она проходила лечение.

У Кейт и её мужа трое детей: девятилетняя принцесса Шарлотта, а также принцы Джордж и Луи 11-ти и 6-ти лет. В официальном сообщении она написала, что в этом году проведёт несколько публичных мероприятий. При этом она отметила, что её путь к полному выздоровлению будет долгим, и её цель – полностью вылечиться.

Жители Лондона встретили эту новость с воодушевлением.

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[житель Лондона]:«Удивительно, что она это завершила. Кто не обрадуется такой новости? Это так здорово. И у нее есть дети. Не могу себе представить, насколько это было страшно и волнительно». [жительница Лондона]:«Я думаю, что ей нужно найти баланс между личной жизнью и тем, чтобы не слишком нагружать себя, потому что рак в какой-то степени может быть вызван стрессом». [жительница Лондона]:«Это приятно, потому что прошло уже много времени, не так ли? Непросто находиться на виду у публики, которая всё время за тобой наблюдает. Так что, да, это действительно хорошие новости». [житель Лондона]:«Думаю, это хорошо. Любой может вылечиться от рака. Надеюсь, она справится с этим и будет жить, как все остальные, потому что мы все заслуживаем жить».

Кейт появилась на публике всего пару раз с тех пор, как у неё возникли проблемы со здоровьем.

При этом Кенсингтонский дворец отказался предоставить какие-либо дополнительные сведения о типе рака или конкретные подробности её лечения.

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