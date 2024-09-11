Плитку без цемента производит египетский стартап, чтобы очистить природу

На этом египетском заводе производят плитку для строительной отрасли. И если присмотреться, то можно заметить, что..

На этом египетском заводе производят плитку для строительной отрасли. И если присмотреться, то можно заметить, что машины заполняют необычным материалом – пластиковыми отходами.

Это TileGreen – стартап, основатели которого разработали новую технологию для преобразования пластика в бесцементную плитку.

Крошечные пластиковые кусочки смешивают с песком и другими материалами, чтобы создать вещество, которое формуется в конечный продукт.

[Халед Раафат, главный технолог TileGreen]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы производим материал, который называется полимерным композитным заполнителем. Мы смешиваем пластиковые отходы с природными материалами, такими как песок и гравий, чтобы получить заменитель бетона. Мы можем использовать этот композит для производства множества продуктов».

TileGreen фокусируется на нежелательных пластиковых отходах, которые обычно оказываются в мусорных контейнерах или на улице. Это одноразовые пластиковые пакеты и другие пищевые контейнеры, которые нельзя безопасно переработать.

У компании есть две цели: производить альтернативу загрязняющей цементной плитке и сокращать отходы в Египте.

[Халед Раафат, главный технолог TileGreen]:

«Египет производит около 4,5 миллионов тонн пластиковых отходов в год. Уровень переработки составляет где-то 10-15 процентов. Это хороший показатель по сравнению c соседними странами. Но всё ещё существует огромный разрыв».

Согласно исследованиям, Египет несёт ответственность за 43 процента пластиковых отходов, ежегодно сбрасываемых в Средиземное море.

В 2022 году страна заняла 22-е место из 25-ти по эффективности управления пластиковыми отходами.

Производя плитку без цемента, TileGreen может помочь смягчить огромное воздействие строительного сектора на окружающую среду.

На небольшой фабрике, которая находится недалеко от Каира, пока производят около 5000 плиток в месяц. Однако TileGreen уже привлёк инвестиции и намерен расширяться.

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