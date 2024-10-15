Boeing сократит 17 000 рабочих мест и отложит первую поставку 777X

Boeing сократит 17 000 рабочих мест и на год отложит первые поставки своего самолёта 777X. Кроме..

Boeing сократит 17 000 рабочих мест и на год отложит первые поставки своего самолёта 777X. Кроме того, в третьем квартале, как ожидается, убытки авиастроителя достигнут пяти миллиардов долларов.

Генеральный директор Boeing Роберт Келли Ортберг заявил, что компания должна сократить штат сотрудников в соответствии со своей «финансовой реальностью». Авиастроитель теряет деньги на фоне масштабной забастовки 33 тысяч рабочих на западе США, в результате которой приостановили производство самолётов 737 MAX, 767 и 777.

Ортберг отметил, что в ближайшие месяцы компания сократит свой штат примерно на 10%. Под увольнения в том числе подпадут руководители, менеджеры и рядовые сотрудники.

Стоимость акций Boeing на вторичном рынке уже упала более чем на 2%.

Ортберг возглавил компанию в августе, пообещав восстановить отношения с профсоюзом и сотрудниками. Теперь его главная задача – достичь соглашения с бастующими работниками Boeing.

Между тем, компания уже подала иск на профсоюз, обвинив его в несправедливых трудовых практиках и неспособности добросовестно вести переговоры.

Согласно оценке рейтингового агентства S&P, забастовка обходится Boeing в миллиард долларов в месяц. Компания рискует потерять свой ценный инвестиционный кредитный рейтинг.

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Как ожидается, первые поставки самолёта 777X будут произведены только в 2026 году из-за проблем в разработке, а также из-за приостановки лётных испытаний и работ. Boeing уже сталкивался с проблемами с сертификацией 777X, что значительно задержало выпуск самолёта.

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