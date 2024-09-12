Помилованный экс-президент Альберто Фухимори скончался в Перу

11 сентября в Перу скончался бывший президент страны Альберто Фухимори, которому было 86 лет. Он занимал..

11 сентября в Перу скончался бывший президент страны Альберто Фухимори, которому было 86 лет.

Он занимал высший пост с 1990 по 2000 год.

Многие перуанцы считают Фухимори автократом, поскольку в 1992 году он использовал танки, чтобы закрыть Конгресс. Он также переписал конституцию Перу, чтобы продвинуть реформы свободного рынка и жёсткие антитеррористические законы.

При этом в начале 90-х Фухимори противостоял коммунистическим радикальным движениям, которые вели вооружённую борьбу против правительства Перу. Ему удалось остановить радикальные действия и стабилизировать ситуацию в стране.

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В конце прошлого года Фухимори освободили из тюрьмы после гуманитарного помилования. Он отбывал 25-летний срок за нарушения прав человека и коррупцию.

После новостей о его смерти у резиденции Фухимори в Лиме собрались его сторонники.

[Ванесса Кастанеда, сторонница Фухимори]:«Наши соболезнования с побережья, из джунглей и с высокогорий. Мы испытываем огромную боль из-за потери этого великого человека. Мы просим президента Дину Болуарте назвать его героем Перу». [Сесар Вальверде, сторонник Фухимори]:«Сегодня я в душе рыдаю по лидеру. Он не должен был уходить. Он должен был снова стать президентом».

Фухимори родился в Лиме в семье эмигрантов из Японии. Он стал первым президентом-азиатом в истории Перу, а также вторым в мире японцем, который занял президентский пост, не будучи при этом членом японской императорской семьи.

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