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Модный скафандр: Pierre Cardin разработал прототип для астронавтов ЕКА

Модный скафандр: Pierre Cardin разработал прототип для астронавтов ЕКА

Французский модный дом Pierre Cardin разработал тренировочный скафандр для астронавтов Европейского космического агентства. Прототип представили в..

Дата загрузки: 2024-09-12

Модный скафандр: Pierre Cardin разработал прототип для астронавтов ЕКА
Французский модный дом Pierre Cardin разработал тренировочный скафандр для астронавтов Европейского космического агентства.

Прототип представили в мастерской дома моды в Париже. Его примерил немецкий астронавт Маттиас Маурер.

[Матиас Маурер, астронавт ЕКА]:
«Мне нравится быть хорошо одетым».

Маурер похвалил скафандр за удобство и хороший материал.

[Матиас Маурер, астронавт ЕКА]:

«Скафандры, которые я носил раньше, всегда имели точки давления, много точек давления. А теперь внутри очень приятно».

Сейчас модный возглавляет внучатый племянник Пьера Кардена – Родриго Базиликати-Карден. Знаменитый кутюрье скончался в 2020 году.

Базиликати-Карден – не только дизайнер, но и инженер.

На проектирование скафандра ушло около двух лет. В том числе мастерская Пьера Кардена разработала ткани, которые способны выдерживать экстремальные температуры и в то же время обеспечивать комфорт и мобильность.

По словам главы модного дома, эти технологии пригодятся и для того, чтобы совершить прорыв в создании обычной одежды, которая будет адаптирована к условиям изменения климата.

[Родриго Базиликати-Карден, гендиректор модного дома Pierre Cardin]:
«Это может быть хорошим вызовом для работы над новым способом охлаждения или согрева нашего тела с помощью этого материала и этой последней технологии. <…> Думаю, я уже придумал дизайн для следующей коллекции в марте».

После дополнительных доработок костюмы будут использовать в LUNA, новом здании для моделирования поверхности Луны на базе ЕКА в Кёльне.

[Матиас Маурер, астронавт ЕКА]:
«Скафандр – это как небольшой космический корабль. У него есть воздушная система, системы охлаждения, радио- и навигационные системы. В нём много различного оборудования. Этот – только для тренировок. Его можно использовать только в Кёльне на земле. Но мы можем многому в нём научиться».

Пьер Карден основал свой модный дом во Франции в 1950 году и расширился на другие страны значительно раньше других модных транснациональных корпораций. Он также был первым дизайнером, который стал продавать свои коллекции одежды в универмагах, а также запустил линейки парфюмерии, аксессуаров и даже продуктов питания.
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