Экипаж корабля «Союз МС-26» успешно добрался до Международной космической станции через несколько часов после старта. Запуск..

Рекорд на орбите: на МКС собралось 19 астронавтов и космонавтов

Экипаж корабля «Союз МС-26» успешно добрался до Международной космической станции через несколько часов после старта. Запуск ракеты произвели с космодрома Байконур в Казахстане вечером в среду.

Астронавт НАСА Дон Петтит вместе с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером присоединились к 16 астронавтам и космонавтам, которые уже находятся на борту МКС. То есть общее число людей на орбите Земли достигло рекордных 19-ти.

Планируется, что экипаж проведёт на борту Международной космической станции 202 дня и вернётся 1 апреля 2025 года.

В заявлении «Роскосмоса» говорится, что в течение шестимесячной миссии запланировано 42 научных эксперимента, три из которых будут проведены впервые.

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Это третья космическая миссия для Овчинина, вторая для Вагнера и четвёртая для Петтита.

При этом американский астронавт отправился к МКС в рамках договора о перекрёстных полётах между РФ и США, подписанного в июле 2022 года. Соглашение подразумевает, что в период с 2022 по 24-й год троих российских космонавтов доставят на МКС на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon, а троих американских астронавтов – на российских кораблях «Союз МС».

Помимо новоприбывших, на МКС находятся космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб, астронавт НАСА Трейси Дайсон, а также экипаж миссии Crew-8 – космонавт Александр Гребёнкин и астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.

Кроме того, на станции остаются астронавты НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. Они прибыли в начале июня в рамках тестового полёта нового американского многоразового корабля Starliner. Однако вернуться на нём не смогли из-за технических проблем.

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