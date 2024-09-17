Цистерна Базилика в Стамбуле ежедневно привлекает десятки тысяч туристов

Это место выглядит как древний храм или святилище. Но на самом деле оно имело более приземлённую..
Дата загрузки: 2024-09-17
Цистерна Базилика находится в Стамбуле в 20-ти метрах под землёй. Её построили во времена Византийской империи. При императоре Юстиниане в VI веке водохранилище реконструировали, придав ему вид, который оно имеет сегодня.
Подземный лабиринт колонн площадью 10 000 квадратных метров был хранилищем воды, которая поддерживала не только византийский императорский дворец, но и весь город Константинополь.
После падения города под натиском османов в 1453 году цистерна продолжала служить уже султанам в бурно развивающемся Стамбуле.
Наряду с собором Святой Софии, который находится всего в 150 метрах, это одна из главных туристических достопримечательностей современного города.
Крышу подземного резервуара удерживает более 300 колонн. Большинство из них перевезли из других, более старых сооружений, а затем установили здесь.[Октай Озел, глава Управления культуры Стамбула]:
«Хотя мы говорим, что Цистерна Базилика датируется VI веком, это сооружение содержит специальный повторно использованный материал, который датируется гораздо более ранним периодом, возможно, IV веком».
Особенно популярное место здесь – так называемая Плачущая колонна. Она кажется более мокрой, чем другие, и украшена узорами в форме слёз.
Есть здесь две перевёрнутые головы Медузы Горгоны. Некоторые считают, что их расположили так специально, чтобы лишить их взгляд силы всё превращать в камень.
Посетители перемещаются по территории, идя по металлической дорожке, проложенной всего в метре над водой.[Трейси Винсент, туристка из Новой Зеландии]:
«Я просто не могу поверить, что много лет назад у них было столько знаний, чтобы построить что-то подобное, сделать цистерну водонепроницаемой и найти ресурсы».
С момента её открытия в июле 2022 года после масштабной реконструкции, цистерна ежедневно принимает около 20-30 тысяч посетителей.
Цистерна также служит импровизированной галереей для художников, которым предоставляется возможность выставлять свои работы среди 9-метровых колонн.
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