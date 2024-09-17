Цистерна Базилика в Стамбуле ежедневно привлекает десятки тысяч туристов

Это место выглядит как древний храм или святилище. Но на самом деле оно имело более приземлённую..

Это место выглядит как древний храм или святилище. Но на самом деле оно имело более приземлённую функцию – хранение воды.

Цистерна Базилика находится в Стамбуле в 20-ти метрах под землёй. Её построили во времена Византийской империи. При императоре Юстиниане в VI веке водохранилище реконструировали, придав ему вид, который оно имеет сегодня.

Подземный лабиринт колонн площадью 10 000 квадратных метров был хранилищем воды, которая поддерживала не только византийский императорский дворец, но и весь город Константинополь.

После падения города под натиском османов в 1453 году цистерна продолжала служить уже султанам в бурно развивающемся Стамбуле.

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Наряду с собором Святой Софии, который находится всего в 150 метрах, это одна из главных туристических достопримечательностей современного города.

Крышу подземного резервуара удерживает более 300 колонн. Большинство из них перевезли из других, более старых сооружений, а затем установили здесь.

[Октай Озел, глава Управления культуры Стамбула]:«Хотя мы говорим, что Цистерна Базилика датируется VI веком, это сооружение содержит специальный повторно использованный материал, который датируется гораздо более ранним периодом, возможно, IV веком».

Особенно популярное место здесь – так называемая Плачущая колонна. Она кажется более мокрой, чем другие, и украшена узорами в форме слёз.

Есть здесь две перевёрнутые головы Медузы Горгоны. Некоторые считают, что их расположили так специально, чтобы лишить их взгляд силы всё превращать в камень.

Посетители перемещаются по территории, идя по металлической ​​дорожке, проложенной всего в метре над водой.

[Трейси Винсент, туристка из Новой Зеландии]:«Я просто не могу поверить, что много лет назад у них было столько знаний, чтобы построить что-то подобное, сделать цистерну водонепроницаемой и найти ресурсы».

С момента её открытия в июле 2022 года после масштабной реконструкции, цистерна ежедневно принимает около 20-30 тысяч посетителей.

Цистерна также служит импровизированной галереей для художников, которым предоставляется возможность выставлять свои работы среди 9-метровых колонн.

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