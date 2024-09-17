Танец огненного дракона прошёл по улицам Гонконга

В Гонконге проходит огненное действо, в ходе которого десятки людей несут тысячи ароматических палочек, дымящихся на..

В Гонконге проходит огненное действо, в ходе которого десятки людей несут тысячи ароматических палочек, дымящихся на теле длинного дракона.

В этом году в шествии участвует 300 мужчин. А длина дракона составляет 67 метров.

Это ежегодное мероприятие проводится уже 145 лет. Оно зародилось в период эпидемии чумы в XIX веке. С помощью такого огненного дракона люди пытались изгнать болезнь.

Дракона проносят по старому району Тай Ханг, который находится рядом с одним из самых оживлённых торговых кварталов Гонконга.

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Всего пару десятилетий назад Тай Ханг был в запустении. Однако в последние годы его облагородили. Впрочем, о старой традиции здесь по-прежнему не забывают.

[Пхан Чикхён, житель Гонконга]:«Я считаю, что танец огненного дракона полезен для Гонконга. Я не пропагандирую суеверия, но я верю, что огненный дракон может изгнать любую чуму. И важно, чтобы это мероприятие объединяло нас позитивной энергией».

В последнее время здесь также проводят и детский танец дракона. В нём принимают участие 100 детей и подростков, которые несут по улицам 20-метрового дракона, украшенного светодиодными лампочками.

Работники популярной пиццерии считают, что мероприятие наполняет этот район жизнью.

[Тео Ролсон, работник пиццерии]:«Обстановка очень оживлённая, пришло много людей. Знаете, Тай Ханг определённо не выглядит так каждый день. Так что здорово, что у нас здесь много людей».

Танец огненного дракона проходит три ночи подряд с 16 по 18 сентября. Это традиция Праздника середины осени, также известного как Праздник Луны, который в 2024 году приходится на 17 сентября.

Обычаи включают в себя любование полной луной ночью и поедание лунных пряников.

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