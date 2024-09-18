fb pixel
Телеканал NTD

Сотни собак и их владельцев собрались на фестивале Petshop Days в Москве

Сотни собак и их владельцев собрались на фестивале Petshop Days в Москве

Забавные образы представляют владельцы собак на этой сцене в Москве. Они создали костюмы для себя и..

Дата загрузки: 2024-09-18

Сотни собак и их владельцев собрались на фестивале Petshop Days в Москве

Забавные образы представляют владельцы собак на этой сцене в Москве. Они создали костюмы для себя и своих питомцев специально для конкурса, который проходит во время фестиваля Petshop Days.

Одной из самых ярких стала команда водолазов. Акваланги сделаны из пластиковых бутылок, а шланги – из кабелей.

[Арина Дензел, участница фестиваля]:
«Вдохновившись таким аэродинамическим образом нашей породы, пришла идея в голову, что это, на самом деле, водолазы, потому что они очень любят плавать. Им ничего не страшно – море по колено. Именно так пришла эта идея».

Petshop Days – крупнейшее в России мероприятие для домашних животных и их владельцев. Здесь проходят не только конкурсы, но и соревнования для собак в разных дисциплинах. Это и забеги, и ныряние в воду, и танцы и прыжки в высоту.

[Ольга Голуб, участница фестиваля]:
«Судьи смотрят и учитывают, сколько собака прыгнула, на какую высоту. И она должна задержаться на игрушке на две секунды, и тогда засчитан этот результат».

А на этой площадке можно попрактиковать йогу.

[Наталья Постаногова, участница фестиваля]:
«Ему очень понравилось. Он даже уходить не хотел. Мы сейчас ушли чуть-чуть пораньше. Даже сел на коврик и не уходит».

Помимо развлечений, здесь можно послушать лекции о том, как правильно растить собак.

[Александра Шереметьева, организатор фестиваля Petshop Days]:
«У нас огромное количество активностей. И это сделано для того, чтобы люди могли прийти, познакомиться с разными видами спорта для своих питомцев, познакомиться с какими-то направлениями в обучении, то есть как правильно обучать питомца, почему важно вот это делать, а вот это делать неважно, каким кормом кормить и так далее».

На фестивале также собирают пожертвования для приютов. Мероприятия длятся два дня.

Впервые Petshop Days прошёл в 2017 году. Его проводят в Москве и Санкт-Петербурге.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...