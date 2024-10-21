Костюмированный парад собак в честь Хэллоуина устроили в Нью-Йорке

Золушка, паук и хот-доги – в Томпкинс-сквер-парке в Нью-Йорке сегодня есть на что посмотреть. Десятки собак..
Дата загрузки: 2024-10-21
Золушка, паук и хот-доги – в Томпкинс-сквер-парке в Нью-Йорке сегодня есть на что посмотреть. Десятки собак со своими владельцами участвуют в костюмированном параде, посвящённом Хэллоуину. Хозяева постарались придумать для лохматых питомцев самые удивительные наряды.
[владелица собаки]:
«Я приклеила ей на обувь кристаллы Swarovski».
Среди участников и меломаны, и спортивные болельщики.
[владелец собаки]:
«Его зовут Гремлин. На нём футболка (бывшего бейсболиста Дерека) Джитера. Мы представляем команду «Янкис» и собираемся обыграть «Метс»».
А этому псу костюмом служит собственная шерсть. Хозяйка говорит, что надеть на себя наряд питомец просто не позволит.
[владелица собаки]:
«Это чау-чау. Мы постригли его как льва. Грумер проделал феноменальную работу. А я зебра. Пёс хищник. Я жертва».
Парад собак в честь Хэллоуина здесь проводят уже в 34-й раз. Каждый год в нём участвуют несколько сотен питомцев, а посмотреть костюмированное шествие приходят 2000 зрителей. Мероприятие благотворительное. Организаторы собирают средства на содержание площадки для собак в Томпкинс-сквер-парке.
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