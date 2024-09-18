В некоторых районах Афин на год запретят краткосрочную аренду жилья

Правительство Греции объявило, что перестанет выдавать новые лицензии на краткосрочную аренду жилья. Это затронет три района..
Дата загрузки: 2024-09-18
Так власти пытаются урегулировать отрасль, которая приводит к нехватке доступного жилья.[Ольга Кефалогианни, министр туризма Греции]:
«Мы обнаружили, что квартиры для краткосрочной аренды каким-то образом работают как гостиницы, в то время как на общество оказывается большое давление. На данный момент в краткосрочной аренде нет абсолютно никакого контроля».
Туризм – основной двигатель греческой экономики. Но нехватка жилья и более высокая стоимость жизни побудили власти принять меры. В их планах также стимулировать домовладельцев переходить на долгосрочную аренду.[Мариза Назири, местная жительница]:
«У нас слишком много жилья Airbnb, даже в районе, где я живу. Конечно, владельцы пытаются получить бОльшую прибыль быстрее. Но, я думаю, это большая проблема. Уже много лет в нашей стране, особенно в крупных городах, наблюдается жилищный кризис».
Правительство Греции в этом месяце также объявило о новом сборе в размере 20 евро для пассажиров круизных лайнеров, следующих на острова Санторини и Миконос в пиковый летний сезон. Мера поможет сократить поток туристов. Она вступит в силу в следующем году.
Как ожидается, доходы от туризма в Греции в этом году достигнут 22 миллиардов евро. Это очередной рекорд.
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