Правительство Греции объявило, что перестанет выдавать новые лицензии на краткосрочную аренду жилья. Это затронет три района..

В некоторых районах Афин на год запретят краткосрочную аренду жилья

Правительство Греции объявило, что перестанет выдавать новые лицензии на краткосрочную аренду жилья. Это затронет три района в центре Афин, по крайней мере, на год. Затем запрет могут продлить. Кроме того, повысят налог для уже существующей деятельности по краткосрочной аренде.

Так власти пытаются урегулировать отрасль, которая приводит к нехватке доступного жилья.

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[Ольга Кефалогианни, министр туризма Греции]:«Мы обнаружили, что квартиры для краткосрочной аренды каким-то образом работают как гостиницы, в то время как на общество оказывается большое давление. На данный момент в краткосрочной аренде нет абсолютно никакого контроля».

Туризм – основной двигатель греческой экономики. Но нехватка жилья и более высокая стоимость жизни побудили власти принять меры. В их планах также стимулировать домовладельцев переходить на долгосрочную аренду.

[Мариза Назири, местная жительница]:«У нас слишком много жилья Airbnb, даже в районе, где я живу. Конечно, владельцы пытаются получить бОльшую прибыль быстрее. Но, я думаю, это большая проблема. Уже много лет в нашей стране, особенно в крупных городах, наблюдается жилищный кризис».

Правительство Греции в этом месяце также объявило о новом сборе в размере 20 евро для пассажиров круизных лайнеров, следующих на острова Санторини и Миконос в пиковый летний сезон. Мера поможет сократить поток туристов. Она вступит в силу в следующем году.

Как ожидается, доходы от туризма в Греции в этом году достигнут 22 миллиардов евро. Это очередной рекорд.

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