На фестивале фонтанов в Петергофе ожили герои сказок Пушкина

Яркие фейерверки и красочные световые инсталляции украсили музей-заповедник «Петергоф» в дни осеннего фестиваля фонтанов. Главной сценой праздника по традиции стали Большой петергофский дворец и знаменитый каскад фонтанов.

Подготовка к мероприятию началась ещё в конце февраля. А последние несколько недель шла напряжённая завершающая работа.

[Глеб Лештинский, арт-директор фестиваля]:

«Мы смоделировали это всё в виртуальной сцене. И полтора месяца мы находили точные акценты для видео и лазерной пиротехники. И потом у нас здесь были две ночи репетиций».

В этом году темой фестиваля стали сказки Пушкина. В мае исполнилось 225 лет со дня рождения русского поэта.

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Гости праздника увидели и Золотую Рыбку, и Учёного Кота, и других сказочных персонажей.

[Глеб Лештинский, арт-директор фестиваля]:

«Пушкин – это то, что мы знаем наизусть. Любая строчка, любое событие является триггером того, что в голове звучат строчки Пушкина».

Впервые праздничные представления прошли на восьми площадках Нижнего парка. Актёры разыграли хорошо знакомые сцены из произведений Пушкина.

[Роман Кочержевский, директор по контенту Нижнего парка]:

«Сказки Пушкина у нас здесь представлены не в полном объёме, не целиком все сюжеты пересказываются. Это лишь фрагменты сюжетов, так как зрители могут пройти и остановиться у локации на пять, на десять минут. И каждая сцена проигрывается в зацикленном формате, и таким образом мы предоставляем людям возможность обойти все локации за вечер».

Петергоф начали строить в 1712 году по приказу Петра I. В целом формирование дворцово-паркового ансамбля завершилось в начале XX века.

Двухдневный фестиваль фонтанов посетили 30 000 человек.

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