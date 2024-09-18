Эстонский слэклайнер Яан Роозе первым в мире перешёл по канату из Азии в Европу. Он пересёк..

Эстонец перешёл из Азии в Европу по слэклайну над Босфорским мостом

Эстонский слэклайнер Яан Роозе первым в мире перешёл по канату из Азии в Европу. Он пересёк Босфорский пролив в Стамбуле, передвигаясь по стропе длиной 1074 метра. Её натянули между опорами автомобильного моста на высоте 165 метров над уровнем моря. На переход потребовалось 47 минут.

[Яан Роозе, слэклайнер]:

«Во время перехода я был сосредоточен – просто смотрел прямо и сосредотачивался на шагах. Но иногда нужен был отдых рукам, поскольку их сводило судорогой. Так что в это время я любовался Старым городом и прекрасным видом на Стамбул».

Дополнительные трудности создавали постоянный шум машин, а также пролетающие самолёты и вертолёты. Всё это отвлекало внимание, но канатоходец справился, поскольку обладает большой способностью к концентрации.

[Яан Роозе, слэклайнер]:

«Ходить по слэклайну в городе всегда труднее, чем где-нибудь на природе».

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Яан Роозе – трёхкратный чемпион мира по слэклайну. Он также снимался в голливудских фильмах в качестве каскадёра.

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