В Германии впервые проводят турнир по хоббихорсингу

Как настоящая лошадь, скачет эта немецкая спортсменка перед жюри на соревнованиях во Франкфурте. Это первый турнир..

[Неле Ноэрбасс, участница соревнований]:

«Когда я начинала в 2017 году, ничего подобного не было. Возможно, проходили только небольшие соревнования».

Как настоящая лошадь, скачет эта немецкая спортсменка перед жюри на соревнованиях во Франкфурте. Это первый турнир по хоббихорсингу в Германии. Необычный вид спорта у кого-то вызывает усмешку, но в последние годы он всё популярнее.

Хоббихорсинг, или «езда» на палке с лошадиной головой, традиционно был детской забавой. Но в 2010 году одна финская девочка серьёзно увлеклась такой игрой и через пять лет начала разрабатывать правила для нового вида спорта. Так старинное развлечение превратилось в тяжёлый труд.

[Андреас Карасек, организатор соревнований]:

«Это очень похоже на настоящую езду верхом. Хоббихорсинг – это смесь лёгкой атлетики и конного спорта. <…> Ноги (спортсмена) – это лошадь, а верхняя часть тела – это наездник».

Спортсмен выступает в двух дисциплинах – выездка и конкур. Важно правильно имитировать движения лошади. Жюри оценивает осанку наездника и стиль так называемой езды, а также то, как спортсмен берёт препятствия. Кроме того, во время турнира проходят «конные» скачки.

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Хоббихорсингом в основном увлекаются девочки и девушки.

[Синья Браун, мама спортсменки]:

«Это полезно для детей. Я только поддерживаю. Конечно, услышав о таком в первый раз, улыбаешься. Но это лучше, чем сидеть за компьютерными играми или перед телевизором, или с телефоном. Здесь дети двигаются, занимаются спортом. Я сама пробовала. Это, на самом деле, непростая работа».

Любители хоббихорсинга говорят, что это терапевтический вид спорта, который помогает сохранять душевное равновесие. Он также, по их словам, развивает координацию и укрепляет мышцы тела.

Немецкая ассоциация поклонников хоббихорсинга была основана в прошлом году. В начале этого года она разработала официальный свод правил для соревнований.

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