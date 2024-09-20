Самую высокую башню Храма Святого Семейства в Барселоне скоро достроят

Самую высокую башню знаменитого Искупительного храма Святого Семейства в Барселоне планируют достроить в следующем году. Об..

Самую высокую башню знаменитого Искупительного храма Святого Семейства в Барселоне планируют достроить в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба храма.

Напомним, архитектурный шедевр Антонио Гауди, Саграда Фамилия, строят уже почти 150 лет. По решению инициаторов строительства, делают это исключительно на пожертвования прихожан. Поэтому так долго. Также для собора сложно изготавливать каменные блоки – каждый требует индивидуальной подгонки.

Самая высокая башня носит название в честь Иисуса Христа. В конце этого года планируют установить её последнюю панель. Потом начнутся работы над крестом на её верхушке. Он будет высотой 17 метров и шириной 13,5 метра.

Всемирно известное здание начали строить в 1882 году. Изначально архитектором был Франсиско дель Вильяр. Но через год на его место пригласили Антонио Гауди, и он значительно изменил проект.

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В 2010 году храм был освящён папой Римским и официально объявлен готовым к ежедневным богослужениям. Зона, где продолжается строительство, не курируется церковью и ей не принадлежит.

Необычный внешний вид храма и история его возведения сделали его одной из главных достопримечательностей Барселоны.

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