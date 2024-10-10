Ватикан скоро представит отреставрированный киворий в соборе Святого Петра

Грандиозная реставрация кивория в соборе Святого Петра в Ватикане близится к завершению. Результаты обещают показать 27..

Грандиозная реставрация кивория в соборе Святого Петра в Ватикане близится к завершению. Результаты обещают показать 27 октября. Проект обошёлся в 700 000 евро. Это первая за 250 лет столь масштабная реставрация кивория.

Это произведение искусства считается центральным элементом базилики. Его автор – итальянский скульптор и архитектор Джованни Лоренцо Бернини. Киворий представляет собой навес над четырьмя витыми колоннами. Его высота – почти 30 метров.

[Альберто Капитануччи, инженер]:

«Состояние сооружения возрастом 250 лет стало очень плохим. На такой огромной поверхности, которая занимает сотни квадратных метров, постоянно скапливались пыль и влага».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Реставраторы считали, что самой сложной окажется работа над деревянным навесом с бронзовыми и лепными элементами.

[Альберто Капитануччи, инженер]:

«Когда мы разобрались, оказалось, что всё не так сложно. Работа, конечно, трудоёмкая. Бывало, что над киворием работали сразу 15 человек. И они делали лишь короткие перерывы. Однако не возникло особых сложностей».

Киворий установлен над возможным местом захоронения святого Петра. Апостола распяли в I веке нашей эры, когда Римом правил Нерон.

Эта скульптурно-архитектурная композиция считается одной из лучших работ Бернини.

В соборе также реставрируют бронзовый реликварий. Его тоже создал Бернини. Кроме того, в базилике установят стеклянное ограждение рядом со скульптурной композицией «Ватиканская пьета», или «Оплакивание Христа». Это одно из самых знаменитых произведений Микеланджело.

Все работы планируют завершить до католического Рождества.

Короткая ссылка на эту страницу: