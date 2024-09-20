Британские специалисты сделали уникальную операцию носорогу

Счастливая история про одного носорога. Амаре два года. Это южный белый носорог весом 800 килограммов. Сейчас..
Дата загрузки: 2024-09-20
Амаре два года. Это южный белый носорог весом 800 килограммов.
Сейчас она радостно бегает по вольеру в английском сафари-парке, но всё могло быть значительно хуже.
В начале года смотрители заметили, что она начала хромать. В итоге выяснилось, что у животного перелом локтевой кости передней ноги, и нужно срочное хирургическое вмешательство.
Вот только подобных травм носорогам никогда раньше не оперировали.
Специалисты решили рискнуть. Использовали опыт лечения лошадей. В то же время было много новшеств. Операцию назвали уникальной. Она длилась пять часов.
Её провели совместно специалисты из Ливерпульского университета и из сафари-парка в английском городе Мерсисайд, где живёт Амара. Было задействовано более десяти человек.
Потом носорогу наложили гипс. В мае его сняли, и Амара снова получила возможность наслаждаться активными прогулками на свежем воздухе.
В дикой природе белые носороги водятся только на юге Африки и находятся под угрозой исчезновения.
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