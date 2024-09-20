fb pixel
Телеканал NTD

Британские специалисты сделали уникальную операцию носорогу

Британские специалисты сделали уникальную операцию носорогу

Счастливая история про одного носорога. Амаре два года. Это южный белый носорог весом 800 килограммов. Сейчас..

Дата загрузки: 2024-09-20

Британские специалисты сделали уникальную операцию носорогу
Счастливая история про одного носорога.

Амаре два года. Это южный белый носорог весом 800 килограммов.

Сейчас она радостно бегает по вольеру в английском сафари-парке, но всё могло быть значительно хуже.

В начале года смотрители заметили, что она начала хромать. В итоге выяснилось, что у животного перелом локтевой кости передней ноги, и нужно срочное хирургическое вмешательство.

Вот только подобных травм носорогам никогда раньше не оперировали.

Специалисты решили рискнуть. Использовали опыт лечения лошадей. В то же время было много новшеств. Операцию назвали уникальной. Она длилась пять часов.

Её провели совместно специалисты из Ливерпульского университета и из сафари-парка в английском городе Мерсисайд, где живёт Амара. Было задействовано более десяти человек.

Потом носорогу наложили гипс. В мае его сняли, и Амара снова получила возможность наслаждаться активными прогулками на свежем воздухе.

В дикой природе белые носороги водятся только на юге Африки и находятся под угрозой исчезновения.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...