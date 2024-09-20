Британские специалисты сделали уникальную операцию носорогу

Счастливая история про одного носорога. Амаре два года. Это южный белый носорог весом 800 килограммов. Сейчас..

Счастливая история про одного носорога.

Амаре два года. Это южный белый носорог весом 800 килограммов.

Сейчас она радостно бегает по вольеру в английском сафари-парке, но всё могло быть значительно хуже.

В начале года смотрители заметили, что она начала хромать. В итоге выяснилось, что у животного перелом локтевой кости передней ноги, и нужно срочное хирургическое вмешательство.

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Вот только подобных травм носорогам никогда раньше не оперировали.

Специалисты решили рискнуть. Использовали опыт лечения лошадей. В то же время было много новшеств. Операцию назвали уникальной. Она длилась пять часов.

Её провели совместно специалисты из Ливерпульского университета и из сафари-парка в английском городе Мерсисайд, где живёт Амара. Было задействовано более десяти человек.

Потом носорогу наложили гипс. В мае его сняли, и Амара снова получила возможность наслаждаться активными прогулками на свежем воздухе.

В дикой природе белые носороги водятся только на юге Африки и находятся под угрозой исчезновения.

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