Гигантский робот из Японии поможет избежать несчастных случаев на работе

Гигантского человекообразного робота-рабочего создали инженеры в Японии. Он уже попробовал себя в роли электрика – ремонтировал..

Гигантского человекообразного робота-рабочего создали инженеры в Японии. Он уже попробовал себя в роли электрика – ремонтировал линию электропередачи на железной дороге. «Умную» машину зовут Дзинки. Сейчас его демонстрируют публике на Неделе роботов в Токио.

[Канаока, изобретатель]:

«Несчастные случаи, такие как падение с высоты и удары электрическим током во время технического обслуживания, неизбежны. Этого робота разработали для таких опасных работ, чтобы освободить людей от тяжёлого труда и предотвратить различные риски».

Дзинки может поднимать предметы весом до 40 килограммов на высоту до 10 метров. Руководить его движениями надо с помощью шлема виртуальной реальности и пульта дистанционного управления.

[Канаока, изобретатель]:

«Оператор заставляет робота двигаться именно так, как задумано. Кроме того, ощущения робота можно передавать оператору, и он воспринимает их как свои. То есть оператор управляет роботом и чувствует то же, что и робот, как будто тот стал продолжением тела оператора».

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По словам разработчиков, человекообразным роботом с двумя «руками» управлять довольно просто, поэтому ему и придали такой образ. К тому же это нравится людям.

[гость выставки]:

«Это очень продвинутый инструмент. Я только что увидел, как он точно захватывает пенопластовую плиту. Это показывает, что точность движений высокая». [гость выставки]:

«Очень удивительно, что такие тонкие движения может выполнять гигантский робот. Я слышал, что он может даже завязать ленточку. Это очень впечатляющая техника».

Пока компания создала только одного робота, но планирует выпустить десятки, а, возможно, и сотни экземпляров. Такие машины можно будет использовать не только для обслуживания линий электропередачи, но и для строительства дорог и других объектов.

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