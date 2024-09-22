На кенийском острове Ламу переломили ситуацию с пластиковыми отходами

Горы пластиковых отходов постоянно собирают на кенийском острове Ламу в Индийском океане. Что-то приносит к берегу..

Горы пластиковых отходов постоянно собирают на кенийском острове Ламу в Индийском океане. Что-то приносит к берегу волнами, а что-то выбрасывают сами жители. Но есть и те, кто решил переломить ситуацию. Теперь здесь выброшенному пластику находят применение.

Местные жители собирают отходы и продают перерабатывающему предприятию. Цена невысокая – 16 центов за килограмм, но и это для людей большое подспорье – работы на острове почти нет.

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[житель острова Ламу]:«Так мы зарабатываем на обучение детей и на жизнь».

Пластик сначала сортируют.

[Али Сканда, сооснователь организации Flipflopi Project]:«Работники сортируют пластик по разным типам и цветам. Потом его отправляют в пункт измельчения, где он превращается в мелкие частицы. После измельчения пластик промывают, а затем сушат».

На следующем этапе отходы расплавляют и отливают из них детали будущих изделий.

Впрочем, не всё так гладко, как хотелось бы. На завод поступает много пластика с добавками, которые затрудняют переработку. Также есть пластик, который быстро разлагается на солнце. Он тоже не годится.

И всё же на предприятии делают много различной мебели и даже строят традиционные арабские лодки дау. Например, в 2019 году здесь сделали первое в мире парусное судно из переработанного пластика.

[Али Сканда, сооснователь организации Flipflopi Project]:«Мы делаем это для того, чтобы мир понял, что пластик – это не мусор. Можно повысить его ценность и делать из него мебель и другие предметы».

Предприятием руководит компания Flipflopi Project. Её основали восемь лет назад. Ей материально помогают благотворительные организации.

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