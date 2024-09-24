Бриллиантовое колье, возможно, связанное с Марией-Антуанеттой, уйдёт с молотка

Редкое бриллиантовое колье, возможно, связанное с королевой Марией-Антуанеттой, выставят на аукцион. В последний раз публика видела..

Редкое бриллиантовое колье, возможно, связанное с королевой Марией-Антуанеттой, выставят на аукцион. В последний раз публика видела это украшение 50 лет назад, после чего его продали азиатскому коллекционеру. Сейчас ожерелье представлено на выставке в Лондоне.

Длина изделия – 67 сантиметров. Оно состоит из трёх рядов бриллиантов в цанговой оправе. Вес драгоценных камней – 300 карат. Украшение создали за десять лет до французской революции 1789 года.

Редкость колье в том, что оно в первозданном виде сохранилось до нашего времени.

[Андрес Уайт Корреаль, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Бриллианты всегда использовали повторно. А в конце XVIII века алмазные копи Голконды в Индии опустели, поэтому большинство ювелирных изделий того времени разобрали, чтобы сделать новые модные украшения».

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Некоторые считают, что несколько бриллиантов были частью другого ожерелья, вокруг которого разгорелся скандал, связанный с именем французской королевы. Некая аферистка подстроила всё так, будто Мария-Антуанетта через посредника заказала дорогое украшение у королевских ювелиров. В итоге оно попало к мошеннице. Когда ювелиры потребовали денег, королева платить отказалась. Началось расследование, и обман раскрылся. Но ложные слухи всё равно запятнали репутацию Марии-Антуанетты.

Ожерелье, которое теперь выставят на аукцион, принадлежало английским маркизам Англси. Женщины из этой аристократической семьи надевали это украшение на коронации Георга VI в 1937 году и Елизаветы II в 1953 году.

[Андрес Уайт Корреаль, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Дамы, носившие это украшение, думали, что в нём есть камни из того ожерелья. Мы исследовали все архивы семьи Англси и не нашли чётких свидетельств. Так что никаких гарантий. Но это ещё одна замечательная легенда, которая обогащает историю ожерелья».

Колье выставят на аукцион Sotheby’s в Женеве 11 ноября. Драгоценность оценивают в 2,8 миллиона долларов.

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