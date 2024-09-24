Израиль заявил о поражении 1300 целей «Хезболлы»

Израильские военные заявили в понедельник, что нанесли удары по сотням объектов «Хезболлы», поразив примерно 1300 целей...

Израильские военные заявили в понедельник, что нанесли удары по сотням объектов «Хезболлы», поразив примерно 1300 целей. По данным властей Ливана, в результате этого и предыдущих обстрелов погибло 492 человека. Ещё десятки тысяч были вынуждены бежать в поисках убежища.

Как сообщил контр-адмирал израильской армии Даниэль Хагари, в результате ударов были поражены склады с крылатыми ракетами большой дальности, тяжёлыми ракетами, ракетами малой дальности и взрывными беспилотниками.

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[Даниэль Хагари, представитель армии Израиля]:«Это тот же тип ракет, который использовался при атаке на Мадждаль-Шамс, в результате которой погибли 12 невинных детей. Мы также нанесли удар по ракетам малой и средней дальности и БПЛА, с помощью которых можно наносить удары вглубь израильской территории, наносить серьёзный ущерб городам и посёлкам».

Хагари добавил, что было много вторичных взрывов, когда детонировали боеприпасы, хранившиеся в зданиях. По его словам, «Хезболла» разместила оружие в домах людей, намереваясь использовать его против гражданских целей в Израиле.

В ответ на удары «Хезболла» заявила, что выпустила десятки ракет по военной базе на севере Израиля.

Как сообщили военные, сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, звучали по всему северу страны, в том числе в портовом городе Хайфа и в северной части Западного берега реки Иордан.

Группировка не прокомментировала утверждение о том, что прячет оружие в домах, но заявила, что не размещает военную инфраструктуру вблизи гражданских лиц.

Ожидается, что обстрелы в Ливане продолжатся.

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