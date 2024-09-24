Как баобабы помогают выживать сельским жителям в Зимбабве

Зимбабвийка Лавнес знает вкус плодов баобаба с детства. Они питательные и полезные, к тому же вносят..

[Лавнесс Бхитони, жительница Мудзи]:

«В этом году мы не собрали урожая. Выживаем только за счёт продажи плодов баобаба. Денег хватает лишь на кукурузу и соль. Растительное масло – роскошь, поскольку денег нет. Иногда я месяц не могу купить мыла. Что уже говорить об оплате за школу или о покупке детской одежды».

Зимбабвийка Лавнес знает вкус плодов баобаба с детства. Они питательные и полезные, к тому же вносят разнообразие в простую пищу её семьи. Но теперь для Лавнес и ещё тысяч зимбабвийцев плоды баобаба – это способ выжить в засуху.

Женщина встаёт до рассвета и, рискуя стать добычей хищников, идёт собирать плоды. Выбирает покрупнее, а поменьше оставляет слонам и обезьянам. Это вековая традиция.

[Лавнесс Бхитони, жительница Мудзи]:

«Плоды пользуются спросом, но в этом году их выросло немного, поэтому иногда я возвращаюсь домой, не набрав и одного мешка».

Покупатели предлагают за плоды очень низкую цену. Продав 25 килограммов, можно купить только 10 килограммов кукурузной муки.

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[Кингстон Шеро, сотрудник администрации Мудзи]:

«У людей нет выбора, поскольку нужны деньги. Покупатели навязывают нам цены, а мы не спорим, потому что голодаем».

На предприятиях из плодов баобаба делают порошок. Потом экспортируют его в Европу, Китай и США. По оценкам экспертов, к 2027 году объём мирового рынка торговли этой продукцией достигнет десяти миллиардов долларов.

Сейчас государственное экспортное агентство Зимбабве рассматривает возможность сотрудничества с сельскими женщинами. Оно хочет открыть перерабатывающие предприятия в районах сбора плодов баобаба. Так местные жители смогут получать за свой труд больше денег.

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