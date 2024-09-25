Финский город возвращается к бумаге в школах вместо экранов

В этой школе в финском городе Рийхимяки ученики возвращаются к старой доброй бумаге. Отказываясь от ноутбуков..

В этой школе в финском городе Рийхимяки ученики возвращаются к старой доброй бумаге. Отказываясь от ноутбуков и планшетов, они берут в руки книги.

Это инициатива властей города, расположенного примерно в 70 километрах к северу от Хельсинки. Местные родители и учителя беспокоятся по поводу влияния гаджетов на молодёжь и детей.

Система государственного образования Финляндии приобрела всемирную известность благодаря своим хорошим результатам и готовности пробовать новые методы обучения.

Во многих школах до недавнего времени всем ученикам старше 11 лет бесплатно выдавали ноутбуки. В большинстве школ Рийхимяки книги перестали использовать в 2018 году.

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Однако в последнее время по всей Финляндии результаты обучения детей постепенно ухудшались.

[Минна Пелтопуро, психолог]:«Мозг очень уязвим при многозадачности, особенно в столь юном возрасте. Поэтому он не может хорошо справляться».

Сегодня финские подростки в среднем смотрят в экраны до шести часов в день.

Психологи говорят, что чрезмерное использование гаджетов сопряжено как с физическими, так и с психологическими рисками. Оно может привести к проблемам со зрением, растущей тревожности и многому другому.

Четырнадцатилетняя Элле подтверждает.

[Элле Сокка, школьница]:«Когда мы больше пользовались Chromebook, я иногда заходила на другие сайты. Возможно, я не всегда сосредотачивалась на важных вещах».

Учительница английского языка Майя Каунонен рада переменам.

[Майя Каунонен, учитель английского языка]:«Я действительно думаю, что это заставило детей больше концентрироваться во время уроков. Стало меньше отвлекающих факторов».

Правительство Финляндии разрабатывает новый закон, запрещающий использование персональных устройств, таких как телефоны, во время школьных занятий.

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