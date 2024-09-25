Новая система подачи воды даёт надежду миллионам жителей Карачи

Пенсионеры Сайед и его жена заботятся о своём сыне-аутисте в пакистанском городе Карачи. Для нормальной жизни..

Пенсионеры Сайед и его жена заботятся о своём сыне-аутисте в пакистанском городе Карачи. Для нормальной жизни нужна вода, но она из крана течёт не всегда.

Ежедневно в Карачи из реки Инд и плотины Хаб поставляют около 2,4 миллиона кубометров воды. А спрос составляет почти 4 миллиона.

Однако появилась надежда. Местный стартап разработал систему Asani. Она подразумевает установку датчиков внутри водопроводных магистралей и подключение их к автоматизированным системам в домах и на предприятиях. Они, в свою очередь, включают электродвигатели, которые автоматически наполняют резервуары для хранения, когда по водопроводу начинает течь вода.

Это сокращает потери воды, оптимизирует коммунальные услуги и улучшает общее качество жизни людей.

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[Сайед Мансур, житель Карачи]:«Наша жизнь изменилась. Раньше мы тратили время на ожидание воды, но никакого графика не было, что нас очень беспокоило. Однако, с тех пор как мы установили систему, она автоматически определяет, когда вода поступает в магистраль, и начинает наполнять баки; теперь мы можем тратить то же время на другие дела».

В общественных водопроводных сетях подача воды непродолжительная. Обычно по несколько часов в день. Большинство семей часто оставляют кран открытым, чтобы видеть, когда пускают воду. Как только она начинает течь, они включают электродвигатели, чтобы наполнить резервуары для хранения.

Также многие покупают воду из коммерческих скважин, которую постоянно доставляют автоцистерны.

Новую систему установили уже в 1000 домов и на нескольких предприятиях.

[Ансаб Накви, основатель Asani]:«Люди тратят по два-три часа в день только на то, чтобы наполнить свои резервуары водой. Им приходится вызывать водозаправщиков, обслуживать насосы, потому что поставщик не поддерживает давление. Это создает огромное неравенство в районах распределения».

Карачи — крупнейший город и финансовая столица Пакистана. В 2023 году его назвали одним из наименее пригодных для жизни городов в мире. Он занял 169-е место из 173-х.

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