Восемь тысяч гигантских костяшек домино упали одна за другой в центре Торонто. Необычная арт-инсталляция растянулась на..

Гигантская арт-инсталляция в виде домино упала в Торонто

[Илана Альтман, соорганизатор мероприятия]:

«Волшебство этого проекта в том, что он приносит радость всем, кто здесь присутствует. <…> В этом поле для игры в домино оказались предприятия и дома. Оно охватывает и все улицы. Поэтому нам пришлось привлечь к работе много людей. Но, думаю, все понимали, какую радость принесёт этот проект, и каждый хотел в нём поучаствовать».

Восемь тысяч гигантских костяшек домино упали одна за другой в центре Торонто. Необычная арт-инсталляция растянулась на 2,5 километра от района Кинг-Уэст до парка Каноэ-Лэндинг. Автор проекта – британская театральная компания Station House Opera.

Расставлять костяшки домино помогали 250 волонтёров. Понаблюдать за процессом пришли тысячи зрителей. Цель проекта – объединить людей. Почти половина жителей Канады редко общается с соседями, из-за чего люди чувствуют себя изолированно.

[Илана Альтман, соорганизатор мероприятия]:

«Этот проект осуществили только благодаря волонтёрам, которые воплотили его в жизнь. Это шанс для людей выйти из дома, собраться вместе и познакомиться с соседями, поучаствовать в коллективном строительстве и в итоге почувствовать связь с сообществом». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я хочу, чтобы сообщество почувствовало, как эти костяшки объединяют разные районы, разных людей и соседей, живущих в этих разных районах. Все связаны друг с другом».

Арт-инсталляцию сооружали несколько часов, а потом пришло время её разрушить. Костяшки падали около получаса.

[зрительница]:

«Было здорово. Я слышала реакцию людей, когда всё падало. Я видела, как люди следуют за падающими костяшками и как всем весело».

Station House Opera представила свой проект в Канаде впервые. До этого компания проводила такие мероприятия в Австралии, Африке и Европе.

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