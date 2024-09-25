Китайским пограничникам выделили квоты на депортацию северокорейских перебежчиков

Квоты на мигрантов Китайско-северокорейская граница На этих кадрах, как утверждается, запечатлён путь северокорейской перебежчицы из КНДР..

Квоты на мигрантовКитайско-северокорейская граница

На этих кадрах, как утверждается, запечатлён путь северокорейской перебежчицы из КНДР в Китай. Лицо Син Чу Е, а также её спутников размыты из соображений безопасности.

Она сбежала из Северной Кореи в 90-х годах, поселившись в Китае. Но во время пандемии власти деревни, где она жила, начали приказывать северокорейцам регистрировать свою биометрическую информацию в полиции.

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[Син Чу Е, северокорейская перебежчица]:«Те, кто зарегистрировал свои отпечатки пальцев, сказали мне: «Было здорово, что мы смогли получить вакцины и пройти тестирование на COVID-19, но есть один большой недостаток. Теперь мы как будто в рыболовной сети. Если Северная Корея скажет Китаю поймать и отправить нас, нас всех отправят обратно».

Син не зарегистрировалась и стала думать, как покинуть Китай. В 2023 году она бежала в Южную Корею.

Это граница между Северной Кореей и Китаем длиной около 1400 километров.

Как сообщается, в Китае создали новые депортационные центры, установили сотни интеллектуальных камер распознавания лиц и направили дополнительные патрули на лодках на границе.

А пограничной полиции на северо-востоке Китая выделили квоты на выявление и высылку нелегальных мигрантов.

Об этом говорят официальные документы, которые раскрыли только сейчас. В них прямо не говорится, что главная цель – северокорейцы. Но речь идёт о районах, граничащих с КНДР.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что защищает «права и интересы иностранцев в Китае».

Тем временем, эксперты говорят, что в апреле этого года Китай депортировал не менее 60 северокорейцев.

МИД Южной Кореи уже заявил, что Сеул прилагает «все усилия», чтобы помешать Китаю принудительно высылать обратно перебежчиков из КНДР.

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