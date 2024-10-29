Гонки на лодках-тыквах прошли на севере Бельгии

Более 300 человек приехали на север Бельгии, чтобы поучаствовать в заплыве на лодках-тыквах. Состязание проходит каждый..

Более 300 человек приехали на север Бельгии, чтобы поучаствовать в заплыве на лодках-тыквах. Состязание проходит каждый год с 2008. А основали его местные фермеры. Они каждый раз пытались придумать применение своим гигантским тыквам весом более 400 килограммов, кроме как употреблять их в пищу.

[Драйс Моланс, соорганизатор тыквенной регаты]:

«Несколько лет назад у нас оставалось много больших тыкв, и мы хотели сделать что-то для всех, связанное с историей Хэллоуина. Так и появилась регата. Мы выдалбливаем их, сохраняем семена на следующий год, а тыквы-лодки потом оставляем на поле, где они будут служить удобрением на следующий год».

Организовывают регату производители тыкв вместе с клубом каякинга.

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[Драйс Моланс, соорганизатор тыквенной регаты]:

«Правила очень просты. Команды состоят из четырёх человек, которые делают круг в тыкве и передают эстафету следующему товарищу по команде, который также делает круг. Последний член команды должен грести к пляжу. Главное, сделать это быстрее всех».

Вообще, тыквы здесь вырастают намного больше. Но для каяков подходят весом от 300 до 500 килограммов.

[Марк Смитэм, участник]:

«Это каноэ, но у него нет ни передней, ни задней части, поэтому нужно быть очень сильным, чтобы сохранять равновесие и плыть в нужном направлении, ведь нужно сделать круг и вернуться обратно. Я немного запыхался, мне нужно больше заниматься греблей на каноэ». [участница]:

«Она грязная, мокрая и скользкая. Мы впервые приняли участие в прошлом году, увидев видео в соцсетях. Было очень весело, так что это уже второй год, когда мы участвуем».

Здесь также прошёл конкурс Европы на самую большую тыкву. В этом году победил плод весом 1160 килограммов.

Достижение такого веса – это само по себе можно назвать гонкой. Обычно тыквы начинают расти в июне, поэтому у них есть только 4-5 месяцев, чтобы достичь огромного размера.

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