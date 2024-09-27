Первый в мире отель, напечатанный на 3D-принтере, строят в Техасе

Технология 3D-печати и индустрия гостеприимства объединились в пустыне на западе Техаса. Отель El Cosmico расположится на..
Дата загрузки: 2024-09-27
Отель El Cosmico расположится на площади более восьми гектаров. Его возводит 3D-принтер промышленного размера Vulcan, выдавливая слой за слоем бетонную смесь.
Как ожидается, здесь будет 18 жилых домов, включающих 43 гостиничных номера.
Владелец назвал его первым напечатанным на принтере отелем в мире. Он также добавил, что впервые строит здания с такими обтекаемыми формами.
Принтер от компании ICON шириной более 14 метров, а высотой почти пять. Весит около пяти тонн.[Джейсон Баллард, генеральный директор и основатель ICON]:
«3D-печать даёт вам гораздо больше возможностей для экспериментов или для создания более органических форм и очертаний».
3D-печатные здания будут иметь купола, арки и изогнутые стены. Эти архитектурные особенности обычно слишком дорого воспроизводить в больших масштабах с использованием традиционного строительства.
Специалист по печати следит за принтером, пока его роботизированная рука и сопло скользят по рабочей площадке, нанося специальную фирменную смесь на основе цемента под названием Lavacrete.[Джейсон Баллард, генеральный директор и основатель ICON]:
«Базовая смесь – это секретный материал, поэтому я не буду раскрывать вам всю формулу. Но мы решили ограничиться глобально и повсеместно доступными материалами, так что мы можем строить по всему миру и делать это по доступной цене».
В целом на стройплощадке должно быть три человека, включая техника по печати. Это очень отличается от традиционного строительства.
Впрочем, некоторые выражают опасения, что автоматизация 3D-печатного строительства может вытеснить квалифицированных рабочих, таких как каменщики.[Милад Базли, преподаватель технологии]:
«Это может быть одной из проблем, которую нам нужно учитывать при переходе на 3D-печать. Но я определённо вижу, что будущее будет более автоматизированным».
Напомним, ранее в Техасе такой же принтер использовали, чтобы построить жилой квартал в Джорджтауне. Его уже начали заселять.
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