Му Денг-мания: популярность карликового бегемотика помогает бизнесу в Таиланде В Таиланде началась настоящая бегемотомания. Здесь всё популярнее становится юная Му Денг. Это детёныш карликового бегемота... Дата загрузки: 2024-10-03

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В Таиланде началась настоящая бегемотомания. Здесь всё популярнее становится юная Му Денг. Это детёныш карликового бегемота. Самка родилась в июле в зоопарке Кхао Кхео в провинции Чонбури.

Известность Му Денг принесли видео, которые выкладывает в соцсетях её смотритель. У бегемотика уже семь миллионов подписчиков.

Му Денг означает – «прыгающая свинья». Характер у неё соответствующий – необычно игривый для бегемотов.

Из популярности Му Денг уже извлекают пользу тайские предприниматели. Так, владелец одного кафе в Бангкоке делает реалистичные торты в виде питомицы. Заказчиков много.

[Чалит Кулсари, владелец кафе]:

«С тех пор как мы начали делать торты «Му Денг», почти не спим, поскольку работаем каждую ночь до утра. Но это также принесло нам более 3000 долларов всего за 10 дней».





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А это мастерская игрушек. Её работник отложил другие проекты и делает только фигурки Му Денг.

[Ворачай Маттакий, художник]:

«Обычно за месяц поступает 1000 заказов на игрушки. Но как только началась мода на Му Денг, количество заказов резко выросло. Я сделал 1000 игрушек за два-три дня».

Предприниматели говорят, что такая популярность обычно не длится долго, поэтому нужно ловить момент.

Между тем бегемотомания охватила и другие компании. В Таиланде появились косметика, вдохновлённая Му Денг, и одежда с изображением бегемотов.