Му Денг-мания: популярность карликового бегемотика помогает бизнесу в Таиланде

В Таиланде началась настоящая бегемотомания. Здесь всё популярнее становится юная Му Денг. Это детёныш карликового бегемота...
Дата загрузки: 2024-10-03
В Таиланде началась настоящая бегемотомания. Здесь всё популярнее становится юная Му Денг. Это детёныш карликового бегемота. Самка родилась в июле в зоопарке Кхао Кхео в провинции Чонбури.
Известность Му Денг принесли видео, которые выкладывает в соцсетях её смотритель. У бегемотика уже семь миллионов подписчиков.
Му Денг означает – «прыгающая свинья». Характер у неё соответствующий – необычно игривый для бегемотов.
Из популярности Му Денг уже извлекают пользу тайские предприниматели. Так, владелец одного кафе в Бангкоке делает реалистичные торты в виде питомицы. Заказчиков много.
[Чалит Кулсари, владелец кафе]:
«С тех пор как мы начали делать торты «Му Денг», почти не спим, поскольку работаем каждую ночь до утра. Но это также принесло нам более 3000 долларов всего за 10 дней».
А это мастерская игрушек. Её работник отложил другие проекты и делает только фигурки Му Денг.
[Ворачай Маттакий, художник]:
«Обычно за месяц поступает 1000 заказов на игрушки. Но как только началась мода на Му Денг, количество заказов резко выросло. Я сделал 1000 игрушек за два-три дня».
Предприниматели говорят, что такая популярность обычно не длится долго, поэтому нужно ловить момент.
Между тем бегемотомания охватила и другие компании. В Таиланде появились косметика, вдохновлённая Му Денг, и одежда с изображением бегемотов.