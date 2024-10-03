Страны ЕС проголосуют за пошлины на китайские электромобили

Страны ЕС проголосуют за пошлины в размере до 45% на китайские электромобили. Еврокомиссия уже представила окончательное..
Дата загрузки: 2024-10-03
Страны ЕС проголосуют за пошлины в размере до 45% на китайские электромобили. Еврокомиссия уже представила окончательное предложения. Меру должны утвердить 4 октября.
Известно, что Греция, Италия и Польша проголосуют «за». Президент Франции Эмманюэль Макрон также заявил, что поддерживает Еврокомиссию в этом вопросе. Он упомянул об этом во время выступления на форуме «Берлинский глобальный диалог».
[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:
«Двадцать пять лет назад мы думали, что Китай, вступающий в ВТО, будет соблюдать правила. Этого не случилось. Но главное изменение произошло в 2022 году, когда США решили не соблюдать требования ВТО, приняв закон о снижении инфляции».
Расследование Еврокомиссии в отношении дешёвых китайских электромобилей началось год назад. Как оказалось, госсубсидии поддерживают их производство на всех этапах. Это и позволяет устанавливать низкие цены. Такая конкуренция считается нечестной.
По данным Еврокомиссии, в 2020 году китайские электрокары занимали около 4% европейского рынка, а во втором квартале этого года заняли уже более 27%.
Впрочем, немецкие производители призывают не вводить пошлины. Они продают в Китае намного больше автомобилей, чем Китай продаёт в Германии. Автоконцерны боятся ответных мер властей КНР. Так что, как проголосует Германия, пока неизвестно.
Между тем США уже повысили пошлины на китайские электромобили с 25 до 100 процентов.
Короткая ссылка на эту страницу: