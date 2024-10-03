Ослабевающий тайфун «Кратон» продолжает двигаться на Тайвань, неся с собой проливные дожди и ураганный ветер, скорость..

Тайфун «Кратон», ещё не дойдя до суши, убил двух человек на Тайване

Ослабевающий тайфун «Кратон» продолжает двигаться на Тайвань, неся с собой проливные дожди и ураганный ветер, скорость которого превышает 160 километров в час. При этом он уже убил двух человек, а также нанёс травмы около 70 жителям острова. Тысячи были вынуждены эвакуироваться из низменных и горных районов.

Сотни рейсов на Тайване отменены, а финансовые рынки закрыты. Кроме того, приостановила работу высокоскоростная железнодорожная линия, соединяющая северные и южные города.

Ожидается, что «Кратон», достигнув крупного портового города Гаосюн на юго-западе острова, ослабнет до второй категории. Однако правительство по-прежнему предупреждает о проливных дождях и штормовых нагонах.

Население Гаосюна составляет примерно 2,7 миллиона человек. Все они получили СМС-предупреждения о необходимости найти безопасное место.

Следует отметить, что тайфуны редко достигают западного побережья Тайваня. Обычно они затрагивают гористую часть на востоке острова.

Эта группа студентов специально приехала в Гаосюн, чтобы увидеть тайфун.

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[житель Тайваня]:

«Мы хотели посмотреть, как выглядит тайфун, который не затронул центральный горный хребет Тайваня, и какой дождь и ветер он принесёт. Судя по тому, как он выглядит сейчас, у нас есть хороший шанс увидеть глаз тайфуна, где нет ни ветра, ни дождя, так что это редкий шанс».

Прогнозируется, что тайфун будет медленно продвигаться по западной равнине Тайваня. Прежде чем он достигнет столицы Тайбэя, он ослабнет до тропической депрессии.

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