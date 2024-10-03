Израильская авиация впервые нанесла удар по центру столицы Ливана

Израильская авиация впервые атаковала центр Бейрута. Бомба попала в здание в районе Башура, недалеко от парламента..

Израильская авиация впервые атаковала центр Бейрута. Бомба попала в здание в районе Башура, недалеко от парламента Ливана. Израиль заявил, что нанёс «точный удар» по цели. Ливанские власти сообщили о шести погибших и семи раненых.

Позже израильские военные обстреляли южный пригород ливанской столицы. По данным службы безопасности Ливана, удар пришёлся по району Дахия, где недавно был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.

По сообщениям властей, за последние недели погибло более тысячи человек, четверть из них – женщины и дети. Кроме того, 1,2 миллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома.

Ливанцы, напуганные обострением конфликта между Израилем и «Хезболлой», бегут за границу. Многие летят через Кипр в другие страны.

Али Абдул Хассан уже раньше отправил за рубеж всю семью. Теперь, после очередного обстрела, когда в доме взрывной волной выбило окна, решил бежать сам.

[Али Абдул Хассан, беженец из Ливана]:

«Я надеюсь, что мы придём к соглашению, надо остановить войну, это никому не на пользу. В Израиле тоже есть гражданские лица – люди, которые хотят жить, а не воевать. Я знаю, я давно встречал евреев во Франции и в Индии. Они нормальные люди».

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«Хезболла» обстреливает Израиль с октября прошлого года, поддерживая таким образом своего союзника – ХАМАС. Израильские военные отвечают контрударами. Они также убили многих военных руководителей «Хезболлы», включая главного лидера Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начал ограниченную наземную операцию на территории Ливана против боевиков. В ответ на это Иран – союзник «Хезболлы» – выпустил по израильской территории более 180 баллистических ракет. Это стало самой масштабной иранской атакой на Израиль. Известно, что погиб один человек. При этом Иран дал понять, что может продолжить атаки.

Ракетный обстрел вызвал серьёзную реакцию Израиля и США. Они объявили, что вместе подготовят ответные действия.

Между тем, в Тель-Авиве зажигают свечи в память о погибших в результате теракта в популярном туристическом районе Яффо. Во вторник два молодых палестинца открыли огонь по прохожим и пассажирам, которые стояли на остановке трамвая. В итоге не менее семи человек погибли, ещё 16 пострадали. Ответственность за атаку взял на себя ХАМАС.

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