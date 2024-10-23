В столице Уганды взорвался бензовоз: нашли 10 тел

Это столица Уганды – Кампала. Здесь взорвался бензовоз. На месте происшествия обнаружили тела десятерых погибших. Инцидент..

Это столица Уганды – Кампала. Здесь взорвался бензовоз. На месте происшествия обнаружили тела десятерых погибших.

Инцидент произошёл около трёх часов дня по местному времени. После аварии, ещё до взрыва, несколько местных жителей бросились к машине сливать топливо.

[очевидец]:

«Бензовоз столкнулся с такси, которое выгружало пассажиров на обочине дороги. Он лишился управления, начал вилять и перевернулся. Водитель предупредил людей, что грузовик может взорваться в любой момент. Но, как вы знаете, наши люди, увидев перевернувшийся грузовик, продолжают толпиться на месте происшествия и хотят разграбить всё, что там есть».

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Инцидент произошел в районе Кигугва на северной окраине столицы, на дороге, соединяющей Кампалу и северный город Гулу.

[очевидец]:

«Примерно через 10 минут грузовик загорелся от угольной печи, в которой жарили кукурузу на обочине дороги. Продавец погиб в огне, также погиб один инвалид и те, кто был в близлежащих магазинах. Среди погибших были дети».

Сообщается также о многочисленных пострадавших.

Напомним, около недели назад похожая трагедия произошла в Нигерии, но там жертв было гораздо больше. В результате взрыва цистерны с бензином на севере страны погибло около 150 человек. Перед этим люди также ринулись собирать бензин после аварии.

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