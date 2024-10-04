Королева-консорт Дании побывала в лесах Амазонии, чтобы привлечь внимание к защите природы В бразильские леса Амазонии прибыл высокопоставленный гость. Это королева-консорт Дании Мария. Она хочет привлечь внимание людей.. Дата загрузки: 2024-10-04

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В бразильские леса Амазонии прибыл высокопоставленный гость. Это королева-консорт Дании Мария. Она хочет привлечь внимание людей мира к защите природы.

Монаршая особа посетила природный музей Амазонии в Манаусе, который расположен на территории заповедника Адольфо Дукке площадью 10 000 гектаров.

Королева поднялась на 42-метровую смотровую вышку, чтобы полюбоваться видом, и побывала в ботаническом саду, где есть питомник орхидей, озеро и аквариумы.







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«Это интересное событие, поскольку Дания уделяет большое внимание защите Амазонии. У этой страны давние отношения с Бразилией. Датские учёные приезжают сюда с XIX века».

В Амазонии находится самый большой тропический лес на планете. Он занимает 6,5 миллиона квадратных километров. Это половина всей площади тропических лесов.

Дождевые леса Амазонии известны богатым биоразнообразием. Здесь обнаружено 40 000 видов растений, 3000 видов рыб, более 1000 видов птиц и 400 видов млекопитающих. Всему этому природному богатству угрожает вырубка деревьев. К 2020 году Амазонские леса потеряли четверть своей прежней территории.

После посещения заповедника в Манаусе королева-консорт Дании отправилась в столицу Бразилии. В целом её визит продлится четыре дня. Сопровождает Марию датский министр энергетики и климата.